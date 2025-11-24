오븐 속에서 피어난 자립의 희망… "오늘은 내가 우리 마을 파티쉐"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

새울본부, 혜진원 원생 자립역량 강화 ‘쿡앤킥’ 프로그램 봉사활동 참여

새울원자력본부(본부장 소유섭) 새울봉사대는 24일 혜진원에서 원생들과 함께 평생교육 프로그램 '쿡앤킥'의 일환으로 진행된 원데이 쿠킹클래스 '행복 레시피'에 참여해 자원봉사활동을 시행했다.

새울본부, 혜진원 원생과 쿡앤킥 프로그램 봉사활동 참여. 새울본부 제공

새울봉사대는 지역주민과 함께 원데이 쿠킹 클래스 '행복 레시피'에서 아동들과 상투과자를 만들고 배달하는 의미 있는 활동을 진행했다.

새울원전본부가 후원하고 있는 '쿡앤킥' 평생교육 프로그램은 시설 거주 장애인의 자립역량를 강화하고 사회 참여도를 높이기 위해 운영하고 있으며 지난 6월부터 11월까지 호신술, 태권도 수업, 건강식 요리 수업을 진행했다.

혜진원 원생들은 평생교육을 통해 염색, 제빵 등을 배워 혜진원과 인접한 미연마을 어르신들을 대상으로 매년 봉사활동을 전개해 지역사회 참여를 통한 인식개선에 기여하고 있다.

소유섭 새울원자력본부장은 "이번 활동을 통해 원생들이 보다 긍정적이고 활기찬 일상을 이어가길 기대한다"라며 "앞으로도 지속적인 관심과 지원을 통해 중증장애인들의 삶의 질 향상에 힘쓰겠다"라고 말했다.





새울본부는 매년 아름다운 동행 프로그램을 통해 중증장애인의 문화·예술, 체험과 나들이 등 다양한 활동 참여를 지원하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

