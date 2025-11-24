코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

24일 상승 출발했던 국내 증시가 등락을 거듭한 끝에 일제히 하락 마감했다.

이날 코스피는 전장보다 7.20포인트(0.19%) 내린 3846.06에 장을 마쳤다. 지난 21일 3.79% 급락한 데 이어 2거래일 연속 하락세다. 지수는 전장보다 61.90포인트(1.61%) 오른 3915.16으로 출발하며 3900선을 탈환하는듯했으나, 장중 상승 폭을 줄이다 장 막판 하락세로 돌아섰다.

임정은 KB증권 연구원은 "연방준비제도(Fed)의 연내 추가 인하 기대로 회복된 투자심리 영향이 일부에 국한되며 반등에 실패했다"며 " 최근 증시 조정의 빌미로 작용했던 Fed의 금리 인하 불확실성이 일부 완화되며 장 초반 반발 매수세가 유입됐지만, 인공지능(AI) 고평가 우려 등 여전히 불안 요인이 남아있어 투심 개선이 제한됐다"고 총평했다.

개인과 외국인이 각각 4532억원, 4214억원을 내다 판 반면 기관은 홀로 8942억원어치를 순매수했다. 코스피200 선물시장에선 외국인이 1조2144억원을 사들였고 개인과 기관이 각각 530억원, 1조1404억원을 순매도했다.

코스피 시가총액 상위권은 대부분 하락세로 마감했다. LG에너지솔루션(-3.17%), 기아(-2.54%), 한화에어로스페이스(-1.61%), 두산에너빌리티(-0.82%), 현대차(-0.77%), HD현대중공업(-0.54%), 삼성바이오로직스(-0.45%), SK하이닉스(-0.19%), KB금융(-0.17%)이 내렸다. 삼성전자홀로 2% 상승 마무리했다.

같은 날 코스닥은 코스닥지수는 전장보다 7.51포인트(0.87%) 내린 856.44에 장을 마쳤다. 앞서 지수는 9.35포인트(1.08%) 뛴 873.30에 개장했으나 이내 약세로 전환했다. 개인이 649억원을 순매수할 동안 외국인과 기관이 각각 407억원, 308억원을 팔았다.

코스닥 시총 상위권 역시 매도세가 우세했다. 에코프로비엠(0.22%), 레인보우로보틱스(0.14%)가 상승했지만 삼천당제약(-1.66%), HLB(-1.67%), 알테오젠(-2.59%), 에이비엘바이오(-3.19%), 리가켐바이오(-3.70%), 에코프로(-4.44%), 펩트론(-15.18%)은 떨어졌다.

업종별로는 항공사(+3.17%)가 두드러진 강세를 보였다. 반면 생물공학(-3.55%), 비철금속(-3.18%), 백화점(-3.00%), 전기제품(-2.83%)은 조정을 받았다.





이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전 거래일보다 1.5원 오른 1477.1원을 기록하며 7개월 반 만에 최고치로 뛰었다.





