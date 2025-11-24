美, 베네수 영공 주의보 발령…항공사 6곳 항공편 취소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 연방항공청(FAA)이 베네수엘라 영공을 비행하는 항공사에 주의보를 발령하자 스페인, 포르투갈, 튀르키예 국적 등의 항공사 최소 6곳이 베네수엘라행 항공편을 취소했다고 AP통신이 23일(현지시간) 보도했다.

베네수엘라 항공협회 회장 마리셀라 데 로아이자는 FAA의 주의보 발령 후 스페인 이베리아 항공, 포르투갈 TAP항공, 칠레 LATAM 항공, 콜롬비아 아비앙카 항공, 브라질 GOL 항공 등이 베네수엘라행 항공편 운항을 무기한 중단했다고 밝혔다. 튀르키예 항공은 24일부터 28일까지 베네수엘라 항공편 운항을 중단한다.

베네수엘라 시몬 볼리바르 국제 공항. AP연합뉴스

FAA는 전날 베네수엘라 주변에 안보 상황이 심각해지고 군사 활동이 고조되고 있다며 이곳을 비행하는 항공사에 주의하라고 당부했다. 특정할 수 없는 위협이 베네수엘라에 이·착륙하는 비행기뿐만 아니라 모든 고도에 있는 항공기에 위험을 가할 수 있다고 경고했다.

이번 조치는 도널드 트럼프 미 대통령이 마약 카르텔 처단을 이유로 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령에 대한 압박을 강화하는 가운데 나왔다. 미군은 베네수엘라 인근 카리브해와 동태평양에서 소형 선박을 여러 차례 격침하고, 공습 훈련을 이유로 베네수엘라 해안 인근까지 폭격기를 비행한 바 있다.

베네수엘라 영공 비행 주의보 발령에 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 "모든 나라에서 라틴 아메리카를 오고 가는 정상적인 항공편이 있어야 한다"고 비판했다. 그는 "국가를 봉쇄하는 것은 사람을 봉쇄하는 것이고 이는 반인도주의적 범죄"라며 "어떤 국가도 다른 나라의 내정에 간섭해선 안 된다"고 지적했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

