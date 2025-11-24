본문 바로가기
"두달 만에 1조4700억원 증발"…트럼프 일가도 못 피해

김진선기자

입력2025.11.24 16:06

"주로 가상화폐 가치 하락 영향"
"비트코인·관련 증권서 약 25% 손실"

최근 가상화폐 가격 급락으로 도널드 트럼프 미국 대통령 가족의 재산이 크게 줄어든 것으로 나타났다.


23일(현지시간) 블룸버그 통신이 집계하는 '억만장자 지수'에 따르면 지난 9월 초 77억달러(약 11조3000억원)에 달했던 트럼프 대통령 가족의 재산이 두 달여 만에 67억달러(9조8000억원)로 10억 달러(약 1조4700억원)나 감소했다.

"두달 만에 1조4700억원 증발"…트럼프 일가도 못 피해 백악관에서 집무 중인 도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스.
사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜의 모회사 '트럼프 미디어 앤드 테크놀로지 그룹'(이하 트럼프 미디어) 주가가 지난 12일 사상 최저치를 기록하면서 최대 주주인 트럼프 대통령의 지분 가치가 9월 이후 약 8억달러(약 1조2000억원) 감소했다. 주로 가상화폐 가치 하락에서 비롯된 것으로 나타났다.


트럼프 미디어는 비트코인과 관련 증권에 약 20억달러를 투자했으며 비트코인 약1만1500개를 보유 중이다. 구매 당시 가격(약 11만5000달러)에 비춰보면 현재 약 25% 손실을 본 상태로 주가에 타격을 준 것으로 보인다. 트럼프 미디어는 또 가상화폐 거래소 크립토닷컴에서 발행한 토큰 CRO도 보유하고 있다. 이 토큰 가치도 9월 말 기준 약 1억4700만달러에서 지금은 반토막이 났다.


"두달 만에 1조4700억원 증발"…트럼프 일가도 못 피해 워싱턴 케네디 센터에서 도널드 트럼프 대통령이 연설하고 있다. AP연합뉴스.

트럼프 가족은 또 다른 가족 회사인 월드 리버티 파이낸셜이 발행한 자체 브랜드 토큰 WLFI를 장부가 기준 60억달러어치를 보유하고 있다. 하지만 이 토큰은 트럼프 일가 소유인만큼 거래가 불능해 '블룸버그 억만장자 지수' 상 트럼프 가족 재산에는 반영되지 않는다.


지난 8월 월드 리버티 파이낸셜은 작은 상장기업인 알트5 시그마에 일부 WLFI 토큰을 판매하고, 현금 7억5000만달러와 이 회사 지분을 받았다. 이후 알트5 주가가 약 75% 하락해 트럼프 가족의 알트5 지분 가치가 약 2억2000만달러 감소했다. 하지만 블룸버그에 따르면 트럼프 가족은 이 거래에서 이득을 얻었다. 블룸버그는 "WLFI 토큰 판매 수익의 약 75%를 트럼프 가족이 가져갔는데 트럼프 가족이 알트5와 이번 거래에서 약 5억달러의 수익을 얻은 것으로 보인다"고 전했다.




김진선 기자 carol@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

