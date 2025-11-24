산림복지진흥원, 인권 중심의 기관 운영 '공식 인정'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국산림복지진흥원이 인권 중심의 기관 운영체계를 대외적으로 인정받았다.

산림복지진흥원은 중소벤처기업 산하 인증기관인 중소벤처기업인증원으로부터 '인권경영시스템 인증'을 받았다고 24일 밝혔다.

24일 남태헌(오른쪽) 산림복지진흥원 원장이 인권경영시스템 인증서를 받은 후 엄진엽(왼쪽) 중소벤처기업인증원 원장과 기념촬영을 하고 있다. 한국산림복지진흥원 제공

인권경영시스템 인증은 조직의 인권경영 실행 체계가 적합·이행·효율성을 갖췄는지 여부를 공식 인증기관의 심사로 평가하는 제도다.

산림복지진흥원은 평가에서 인권경영 선언 및 정책 체계 정립, 인권침해 예방을 위한 내부 규정 및 제도 개선, 인권 침해 발생 시 신속 대응을 위한 구제 절차 마련 등 조직 전반에서 인권경영 체계를 구축해 온 점을 긍정적으로 평가받아 인증을 획득했다.





남태헌 산림복지진흥원 원장은 "산림복지진흥원의 인권경영시스템 인증 획득은 그간 인권 존중을 최우선 가치로 기관을 운영해 왔다는 것을 대외적으로 인정받은 결과물"이라고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

