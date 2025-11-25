본문 바로가기
비엔케이3호 이어 신영11호까지…'스팩 주의보'

박형수기자

입력2025.11.25 07:03

스팩 상장 첫날, 투기성 자금 몰려
공모가 2000원 신영스팩11호
첫날 5200원까지 올랐다가 2005원으로 거래 마감

기업공개(IPO) 시장으로 시중 자금이 몰리는 가운데 기업인수목적회사(스팩) 상장 당일 주가 변동성이 커지고 있다. 단기 시세차익을 노린 투기성 자금이 몰린 결과다. 장 초반 '반짝' 급등하는 것에 혹해서 투자에 나섰다가 '쪽박'을 차는 개인 투자자가 적지 않다. 금융투자업계 전문가들은 스팩 특성상 공모가보다 높은 가격에 매수하면 손해볼 가능성이 크다며 투자할 때 주의해야 한다고 당부했다.


25일 금융투자업계에 따르면 전날 코스닥 시장에 입성한 신영스팩11호는 상장 첫날 공모가 2000원 대비 65% 오른 3300원으로 거래를 시작한 뒤 4분 만에 5200원까지 상승했다. 이후 상승 폭을 반납했고 2005원으로 거래를 마쳤다. 하루 만에 고점 대비 61.4% 하락했다.


첫날 거래량은 7812만주로 상장 주식 수 607만주의 13배에 달했다. 시가총액이 122억원에 불과한 신영스팩11호의 첫날 거래 대금은 3050억원에 육박했다. 개인은 하루 동안 신영스팩11호를 87억원어치 사들였고 평가 손실률 -48.7%를 기록했다.


앞서 비엔케이제3호스팩은 지난 21일 코스닥 시장에 상장했다. 상장 첫날 2980원으로 거래를 시작한 뒤 7700원까지 올랐다가 2100원으로 거래를 마쳤다. 첫날 마감 가격이 최저가였다. 첫날 거래 대금은 3700억원을 넘어섰다. 비엔케이제3호스팩은 상장 이튿날 5% 이상 하락하면서 공모가 2000원 아래로 떨어졌다.


이틀 동안 개인은 25억원어치 사들였고 평가 손실률은 -59.8%에 달했다. 평균 매수가는 4943원으로 공모가의 2.4배다.


스팩은 IPO를 통해 조달한 자금을 바탕으로 다른 기업과 합병하는 것을 유일한 목적으로 하는 명목회사(페이퍼 컴퍼니)다. 금융당국은 일반 투자자도 투자의 안정성을 보장받으면서 소액으로 기업 인수합병시장에 참가할 수 있도록 하려고 스팩을 도입했다. 스팩은 공모자금의 90% 이상을 별도 예치하고 3년 내 합병에 실패할 경우 반환해야 한다.


신영스팩11호는 IPO로 조달한 금액 116억원 전액을 국민은행에 신탁 예치한다. 예치한 자금은 합병이 이뤄질 경우 합병 후 존속법인의 운영자금 등으로 사용되고 합병 실패로 해산하게 될 경우에는 주주에게 지급한다.


일반적으로 스팩 주가가 오르면 설립 목적인 비상장기업과의 M&A를 성공적으로 수행하기 힘들어진다. 스팩 시가총액을 기준으로 합병가액을 산정한다. 스팩 주가가 오르면 스팩과 합병하는 비상장기업의 주주가 받는 합병주식 지분율이 낮아진다. 합병에 실패하고 스팩을 해산할 땐 공모가보다 높은 가격으로 주식을 취득한 스팩 투자자라고 해도 공모가격 수준의 원금에 이자만을 정산 받는다.


금융투자업계 관계자는 "과거 데이터를 보면 스팩 주가는 공모가 수준에 머무르는 경우가 많다"며 "공모가보다 높은 가격에 투자할 땐 조심해야 한다"고 설명했다.


박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
