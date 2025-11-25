본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

투자 상품 판매 늘린 농협銀, 신탁·WM 강화로 수익성 확대나서

오규민기자

입력2025.11.25 06:00

시계아이콘01분 24초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

투자상품·자산관리 부문 수수료이익
전년 대비 20%↑
판매채널 늘리고 평가방법 바꾸기도
'완전판매' 지향하며 본점서 대면교육 진행

NH농협은행이 투자상품 판매 강화를 통해 수수료이익을 확대하고 있다. 강태영 농협은행장이 취임 이후 줄곧 강조했던 자산관리(WM) 및 신탁 분야도 함께 강화해 비이자이익 증대에 나선다는 계획이다.


25일 금융권에 따르면 올 한 해 농협은행 투자상품·자산관리 부문이 거둔 수수료이익은 2725억원(지난 19일 기준)이다. 지난해 같은 기간(2255억원)과 비교했을 때 21%(470억원) 증가한 수치다. 농협은행은 방카슈랑스 보장성보험 판매가 늘었고, 단기금융펀드(MMF) 및 단기채권형 상품에 대한 집중적인 마케팅을 진행한 덕분이라고 설명했다. 비대면 판매채널 확대도 이익 증대에 기여한 것으로 나타났다. 농협은행은 올해 9월 '투자상품 비대면 마케팅 태스크포스(TF)'를 발족하며 비대면 자산관리 채널을 전면 확장했다. 구체적으로 농협은행 애플리케이션(앱) 올원뱅크에서 펀드상품을 검색하고 가입할 수 있게 만든 것이다. 실제로 올원뱅크 등 비대면 채널을 통해 가입한 펀드 잔액은 지난해 말 9568억원에서 올해 11월(19일 기준) 1조1595억원으로 증가했다. 계좌 수도 같은 기간 14만3148좌에서 18만1177좌로 늘었다.


유언대용신탁 등을 포함한 자산승계신탁 서비스 활성화도 수수료이익 증가에 기여했다. 유언대용신탁이란 위탁자의 재산을 자산설계를 통해 사전에 지정된 상속자에게 승계할 수 있도록 은행과 신탁 계약을 맺는 상품을 말한다. 농협은행은 올해 유언대용신탁 상품을 재출시하며 신탁 시장에 본격적으로 뛰어들었다. 그 결과 유언대용신탁 계좌 수는 지난해 말 대비해 올해 2075% 증가했으며 수탁고 역시 335% 성장했다.

투자 상품 판매 늘린 농협銀, 신탁·WM 강화로 수익성 확대나서
AD

투자상품 판매량을 늘리기 위해 농협은행은 여신 업무에만 적용되던 '승진 가점'을 WM 업무에도 적용하기로 했다. 쉽게 말해 직원이 WM 업무를 담당하면 승진에 유리하다는 말이다. 판매수수료 실적 반영 비율도 올랐다. 예를 들어 상품 판매로 얻은 수수료의 약 5%만 개인 실적으로 판단했던 규정을 최대 100%로 올리는 방안이다. 두 방안 모두 이영우 농협은행 투자상품·자산관리부문 부행장의 아이디어에서 시작됐다는 후문이다. 이 부행장은 직원들의 사기 진작을 위해 해당 방안들이 꼭 필요하다고 강조한 것으로 알려졌다.


농협은행은 수수료이익을 더욱 늘리기 위해 신탁 서비스와 자산관리 부문을 강화할 계획이다. 내년 장애인신탁, 의료비안심신탁 등 생애주기 전반에 걸친 신탁 상품을 출시할 예정이다. 올해 9월 초고액 자산가들을 위한 자산관리 전용 공간 '로얄챔버'에서 판매하는 전용 패키지 상품도 출시했다. 예를 들어 로얄챔버에서 상담을 받은 후 본점 21층에 위치한 고급 한정식을 즐길 수 있는 상품이다. 투자상품 판매 과정에서 소비자 피해를 원천 차단하기 위한 교육도 이뤄지고 있다. 투자상품이나 자산관리와 관련된 교육을 본점에 모여 집합교육 형식으로 진행하고 있다. 부문 차원의 정례회의나 전국 영업본부 및 영업점과의 실무 간담회 등 소통 채널을 정례화해 직원 간 협업도 촉진하고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이 부행장은 "부문·영업본부·영업점이 하나의 '팀'으로 움직일 때 고객 보호와 책임 있는 자산관리 문화가 더욱 공고해질 것"이라며 "앞으로도 고객이 체감할 수 있는 변화와 혁신을 통해 시장 변화에 선제적으로 대응하고 고객 중심 자산관리 체계를 견고히 다져나가겠다"고 밝혔다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기