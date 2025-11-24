본문 바로가기
에스알, AI 전환 로드맵 수립…"세계 1위 AX 철도 운영기관 목표"

최서윤기자

입력2025.11.24 15:49

안전·서비스·공공혁신 전면 재설계

수서고속철(SRT) 운영사 에스알(SR)이 '인공지능(AI) 기반 디지털 전환(Advanced Transformation·AX)' 로드맵을 발표하고 철도 안전과 서비스, 공공혁신 분야를 AI 기반으로 전면 재설계한다고 24일 밝혔다.


에스알은 '세계 1위 AX 융합 철도 운영기관'을 비전으로 제시하고 ▲AI 기반 철도 안전 고도화 ▲고객 맞춤형 디지털 서비스 제공 ▲AI 기반 경영·행정 혁신 ▲친환경·지속가능 경영체계 확립 등 네 가지 핵심 전략 방향을 수립했다. 이를 위해 AX추진단과 분과위원회를 구성해 부서 단위의 사업 수준을 넘어 전사 역량을 한데 모으고, 경영전략과 연계된 디지털 전환을 추진하고 있다.


에스알, AI 전환 로드맵 수립…"세계 1위 AX 철도 운영기관 목표" 에스알 AX추진 비전 및 목표 체계. 에스알
혁신을 뒷받침하기 위해 인프라와 인재 양성에도 집중했다. 에스알은 전 직원을 대상으로 AI·데이터 교육을 제공하는 'AI 아카데미'를 운영해 비전공자도 업무에 AI를 접목할 수 있도록 실습 중심의 과정을 운영했다.


또한 대학과 AI 전문기업 등과의 외부 협력을 확대해 최신 기술 동향을 도입하고, 철도 특성에 맞는 AI 활용 모델을 설계하고 있다. 향후 AI 공통 인프라 구축과 업무관리 규정 정비를 통해 AI 서비스 운영을 위한 제도적 기반도 단계적으로 마련할 계획이다.


에스알의 AX 목표는 국민과 직원이 체감할 수 있는 '모두의 AI 공공서비스 혁신 실현'이다. 현재 확장현실(XR) 기기 활용, 사규·법률 안내, 갑질 및 노무 상담 챗봇 등 다양한 서비스 도입을 검토하고 있다.


심영주 에스알 대표이사 직무대행은 "AX는 단순한 시스템 교체가 아니라 안전, 서비스, 공공혁신 분야 전반을 AI 기반으로 재설계하는 작업"이라며 "국민이 신뢰하고 직원이 자부심을 느끼는 철도 공기업으로 자리 잡겠다"고 말했다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
