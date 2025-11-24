인도·캐나다, 멈췄던 CEPA 협상 재개 합의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시크교도 암살사건 후 중단된 협상 재개키로

인도와 캐나다가 시크교도 암살사건으로 촉발된 외교 갈등으로 2년 넘게 중단했던 포괄적경제동반자협정(CEPA) 협상을 다시 시작하기로 했다.

마크 카니 캐나다 총리(왼쪽)와 나렌드라 모디 인도 총리가 지난 6월17일(현지시간) 캐나다 카나나스키스에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의장에서 악수하고 있다. 로이터연합뉴스

나렌드라 모디 인도 총리는 남아공 요하네스버그에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 후 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글을 통해 "(양국) 지도자들은 오는 2030년까지 무역 규모를 현재의 두 배인 500억달러로 올리기 위한 CEPA 협상을 재개하기로 뜻을 모았다"고 23일(현지시간) 밝혔다.

양국 간 CEPA 협상 재개 합의는 2023년 8월 협상이 중단된 이후 2년여만이다. 양국은 같은 해 6월 캐나다 브리티시컬럼비아주에서 발생한 캐나다 국적의 시크교도 분리주의 운동단체 지도자 하디프 싱 니자르 암살사건으로 갈등을 빚다가 협상을 중단했다.

캐나다 측은 사건 배후에 인도 정부 요원이 있다고 주장했고, 인도는 의혹을 전면 부인했다. 이어 캐나다가 인도 외교관을 추방했고, 인도도 자국 주재 캐나다 외교관을 맞추방했다. CEPA 협상은 당초 2010년 11월 시작해 9차례 열렸다가 2017년 중단된 후 2022년 재개됐다. 하지만 예기치 못한 시크교도 암살사건으로 또 중단된 것이다.

악화한 양국관계는 마크 카니 캐나다 총리가 지난 3월 취임 후 자국의 최대 무역국인 미국 외 국가들과 무역 확대를 추진하면서 개선되기 시작했다. 카니 총리는 향후 10년간 미국 외 지역에 대한 캐나다의 수출을 두배로 늘리겠다고 밝힌 바 있다.





한편 카니 총리는 전날 G20 정상회의장에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령도 만나 캐나다와 남미 경제협력체인 메르코수르 간 자유무역협정(FTA) 협상에 속도를 내기로 합의했다. 1991년 아순시온 협약으로 출범한 메르코수르는 현재 브라질과 아르헨티나, 파라과이, 우루과이, 볼리비아 등 5개국이 정회원국으로 가입해 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

