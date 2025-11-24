본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

비트코인 사라더니 팔아치운 '부자아빠', 이번엔 "4배 오른다" 강추한 '이것'

서지영기자

입력2025.11.24 15:51

시계아이콘01분 21초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

23일 '부자아빠' 로버트 기요사키 SNS
"은, 온스당 50달러→내년 200달러" 전망

" 은 가격이 곧 70달러에 도달하고, 2026년에는 200달러까지 간다."


전 세계 금융시장이 불확실성에 직면한 가운데 베스트셀러 '부자 아빠 가난한 아빠'의 저자 로버트 기요사키가 은(銀) 가격이 내년 온스당 200달러까지 치솟을 수 있다고 전망해 투자자들의 시선을 끌고 있다. 특히 최근까지도 비트코인 강세론을 주장해온 그가 약 225만 달러(약 33억 원) 규모의 비트코인을 지난 22일 매도한 직후 내놓은 발언이라는 점에서 관심이 더 집중된다.


"역사상 가장 큰 붕괴 시작됐다" 경고
비트코인 사라더니 팔아치운 '부자아빠', 이번엔 "4배 오른다" 강추한 '이것' 베스트셀러 도서 '부자 아빠 가난한 아빠'의 저자 로버트 기요사키. 야후 파이낸스
AD

기요사키는 23일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 '역사상 가장 큰 붕괴(CRASH)가 시작됐다'는 제목의 글을 올렸다.


그는 "2013년에 나는 '부자아빠의 예언' 책에서 역사상 가장 큰 붕괴가 올 것이라고 예측했다"며 "안타깝게도 그 붕괴가 이미 도착했다"고 썼다. 이어 "미국만의 문제가 아니다. 유럽과 아시아도 붕괴 중이다"라며 "AI는 일자리를 없앨 것이고, 일자리가 무너지면 오피스·주거용 부동산도 함께 무너진다"고 전망했다.


"지금은 금·은·비트코인·이더리움 살 때…그중 은이 최고"

기요사키는 "지금은 더 많은 금, 은, 비트코인, 이더리움을 살 때"라면서 "그중에서도 은이 가장 좋고 가장 안전하다"고 강조했다. 이어 "은은 현재 온스당 50달러 수준이다. 은 가격이 곧 70달러에 도달하고, 2026년에는 200달러까지 갈 수도 있다고 본다"면서 은값이 현재보다 4배 정도 뛸 것이라고 주장했다.


그는 "나쁜 소식은 수많은 사람이 모든 것을 잃게 될 것이라는 점"이라면서도 "하지만 좋은 소식은 준비된 사람에게 이번 붕괴가 오히려 더 부자가 될 기회가 된다는 것"이라고 했다. 그러면서 "시장 붕괴 속에서도 더 부자가 될 수 있는 방법은 앞으로의 엑스에서 더 많이 다룰 예정"이라고 했다.


비트코인 팔았지만, 전망은 여전히 강세

기요사키는 비트코인의 장기적 성장성을 강조해온 대표적 낙관론자이지만 최근 비트코인 일부를 매도해 논란이 됐다. 그는 지난 22일 엑스를 통해 약 225만달러(약 33억원) 규모의 비트코인을 처분했다고 밝혔다.


비트코인 사라더니 팔아치운 '부자아빠', 이번엔 "4배 오른다" 강추한 '이것' 로버트 기요사키가 내년에 금값이 온스당 200달러까지 오를 것이라는 전망을 내놨다. 아시아경제DB

다만 기요사키는 이번 매도는 비트코인 가격 전망에 대한 회의 때문이 아니라 신규 투자 자금 확보 목적이었다고 밝혔다. 그는 비트코인을 팔아 확보한 현금으로 수술 센터 두 곳을 매입하고, 옥외광고(빌보드) 사업에도 투자하고 있다면서, 이 사업이 내년 2월까지 월 약 2만7500달러(약 4000만원)의 현금흐름(소득)을 만들어낼 것"이라고 전망했다. 그러면서 "나는 여전히 비트코인에 대해 매우 낙관적이며, 앞으로도 내 긍정적인 현금흐름을 이용해 더 많이 매수할 계획"이라고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

"재산 지키기 위해서는 금·은·비트코인에 투자해야"

기요사키는 오래전부터 '달러 약세론'을 주장하며 금·은·비트코인을 대체 자산으로 강조해왔다. 지난 4월에도 "주식·채권·달러 가치가 모두 무너질 것"이라며 "금·은·비트코인 투자를 통해 포트폴리오를 보호해야 한다"고 주장했다. 그는 "행동에 나서서 진짜 금·은·비트코인을 손에 넣는 사람들은 이 계획된 재앙에서 벗어날 수 있을 것"이라며 "중앙은행의 통제에서 벗어나 금융 독립을 달성할 기회는 지금뿐"이라고 주장했다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기