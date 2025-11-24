본문 바로가기
여수시, 섬박람회 성공개최 시민운동 실천 결의대회 개최

호남취재본부 허선식기자

입력2025.11.24 17:25

범시민준비위원회 주관…숙박·교통·음식·청결 4대 실천운동 캠페인

전남 여수시(시장 정기명)는 2026여수세계섬박람회 범시민준비위원회(위원장 안규철)가 지난 22일 이순신광장 일원에서 '2026여수세계섬박람회 성공개최 시민운동 실천 결의대회'를 개최했다고 24일 밝혔다.


결의대회에 앞서 범시민준비위원회는 1시간 동안 시민운동 캠페인을 실시했다. 위원들과 참여자들은 이순신광장 인근 숙박ㆍ식당업소와 상가를 순회하며 쾌적한 숙박, 교통질서 확립, 정갈한 음식, 깔끔한 청결을 주제로 4대 실천 시민운동 확산 캠페인을 진행하고 상인과 시민들에게 동참을 당부했다.

현장에서는 부대행사로 다섬이 열쇠고리 만들기, 다섬이 색칠하기, 룰렛 이벤트 등 체험 부스도 운영돼 많은 시민이 참여하며 섬박람회에 대한 관심과 시민참여 분위기를 끌어올렸다.


이어 열린 본행사에서는 대회사, 축사, 경과보고, 시민운동 실천 결의문 낭독, 섬박람회 성공개최 기원 퍼포먼스, 축하공연 등이 진행됐다.


특히 이번 결의대회를 위해 안 위원장은 국민 트로트 가수 태진아 씨를 초청했다. 축하공연에 나선 태진아 씨는 "오랜 벗인 안 위원장의 정중한 초정을 받고 섬박람회 성공을 응원하기 위해 함께하게 됐다"며 "2012여수세계박람회의 성공은 시민 여러분의 힘에서 비롯됐다. 내년 섬박람회도 다시 한번 시민들이 힘을 모아주시길 바란다"고 말했다.


안규철 위원장은 "섬박람회 성공 개최를 위해서는 시민 모두가 실천할 수 있는 운동을 추진해야 한다"며 "이번 결의대회를 계기로 범시민준비위원회가 섬박람회 홍보뿐만 아니라 시민참여 분위기를 주도하는 조직으로 거듭나겠다"고 밝혔다.


여수시 관계자는 "시민운동 참여 분위기를 확산하기 위해 범시민준비위원회와 지속적으로 협력하고 시민운동이 더욱 확대될 수 있도록 적극 지원할 계획"이라고 밝혔다.


한편 2026여수세계섬박람회 범시민준비위원회는 지난 2023년 3월 출범식을 갖고 7개 분과위원회, 365명의 위원들이 참여해 섬박람회 홍보와 시민운동 캠페인 등을 추진하며 전 시민 참여 분위기 조성을 위한 다양한 활동을 이어가고 있다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

