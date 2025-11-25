본문 바로가기
코트라, 전국 '디지털 무역지원센터→AI 무역센터' 확대 개편

박준이기자

입력2025.11.25 06:00

수출지원 체계에 AI 활용 높여
바이어 및 시장 자동 추천
글로벌 AI 플랫폼 활용 마케팅

지역 기업에 대한 수출지원 체계에 인공지능(AI) 활용도를 높이기 위한 전초기지가 운영된다.


대한무역투자진흥공사(코트라)는 25일 '강원 AI 무역센터'를 개소하면서 전국 20개소에 운영 중인 기존 디지털 무역종합지원센터 '덱스터(deXter)'를 'AI 무역센터'로 확대 개편해 운영한다고 밝혔다.


이번 개편은 지난 9월 발표한 코트라 AI 3대 전략의 일환인 'AI를 활용한 수출지원 체계 향상' 실행을 위한 것으로 지역 수출지원 인프라 기능을 AI 중심으로 고도화하고 지역기업과 청년이 자유롭게 이용할 수 있도록 했다. 대상 지역은 5개 초광역권(5극: 수도권·중부권·호남권·대경권·동남권), 3개 특별자치도(3특: 강원·제주·전북)다.


코트라, 전국 '디지털 무역지원센터→AI 무역센터' 확대 개편 전국 AI 무역센터 현황(총 20개소), 대한무역투자진흥공사(코트라).
AI 무역센터에서는 ▲수출 상품을 홍보하기 위한 디지털 콘텐츠 제작 ▲코트라 트라이빅 시스템을 활용한 바이어 및 유망시장 자동 추천 ▲B2B(기업 간 거래) 플랫폼 바이코리아 및 알리바바 입점 지원 ▲글로벌 AI 플랫폼 활용 디지털 마케팅 ▲온·오프라인 무역상담 등 O2O(온라인에서 오프라인) 수출지원 서비스가 제공된다. 이를 통해 지역기업도 더 효율적으로 바이어를 발굴해 수출성과를 높일 수 있도록 한다는 목표다.


AI 무역센터는 AI와 접목한 무역인재 양성 기능도 수행한다. AI 플랫폼을 활용한 해외마케팅 교육을 정기적으로 진행하고 지역거점 대학과 협력한 학점 인정도 확대된다. 올해 7개 대학이 참여 중이고 내년에는 협력 대상을 10개 이상 대학으로 확대할 계획이다.


강경성 코트라 사장은 "AI 무역센터를 활용해 지역기업도 효과적으로 바이어 발굴, 온라인 상품 등록, 디지털 마케팅을 수행할 수 있도록 하겠다"며 "AI 무역센터가 지역기업 수출 및 인재 양성의 전진 기지 역할을 충실히 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

