우미건설, 화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이 청약 돌입

이달 28일 견본주택 오픈

전용면적 84㎡ 총 556가구

분양가 상한제 적용 단지

화성 남뉴타운 우미린 에듀하이 투시도. 우미건설

우미건설은 경기 화성시 남양뉴타운에 짓는 '화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이' 견본주택 문을 오는 28일 열고 청약에 돌입한다고 25일 밝혔다.

화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이는 경기도 화성시 남양읍 남양리에 위치한다. 지하 2층에서 지상 24층, 6개동, 전용면적 84㎡ 총 556가구 규모로 조성된다.

청약 일정은 다음 달 1일 특별공급을 시작으로 2일 1순위, 3일 2순위 청약 접수를 진행한다. 당첨자 발표는 같은 달 10일이며 정당계약은 21~23일까지 3일이다.

분양가 상한제가 적용되는 단지인 만큼 합리적인 분양가를 갖췄다는 평가다. 84㎡ 기준 4억원 초·중반대에 내 집 마련이 가능하다. 1차 계약금 1000만원 정액제를 도입해 초기 자금 부담을 줄였다. 중도금 무이자 혜택도 제공돼 입주 시까지 계약금 외 추가적인 자금 지출 없이 내 집 마련을 할 수 있다.

남양뉴타운에는 화성시청, 서해선 복선전철 등 주요 인프라가 들어서고 있다. 교육 여건도 우수하다. 단지 앞에 새동초등학교·중학교가 내년 3월 개교를 앞두고 있으며 화성시립남양도서관, 남양뉴타운 학원가 등도 가깝다.

이 외에도 교통도 강점으로 꼽힌다. 지난해 말 서화성에서 홍성 구간이 개통된 서해선 화성시청역이 가까이 있고, 내년 12월 개통 예정인 서해선 원시~서화성 구간과 노선을 공유하는 신안산선신설(2028년 12월 개통 예정)도 들어선다. 올해 예비타당성조사를 통과한 '서해선 KTX 연결' 사업이 마무리되면 홍성에서 서울 용산까지 45분이면 이동할 수 있다.





단지는 남향 위주로 배치했고 동 사이 거리를 확보해 쾌적성을 높였다. 지상은 차 없는 단지로 조성하고 가구당 주차 대수를 1.33대 확보했다. 단지 내 커뮤니티에 피트니스클럽, 주민카페, 스크린골프장 등을 조성했으며 독서실, 작은도서관 등 학습공간도 마련했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

