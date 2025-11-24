본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

현대제철, 한전과 손잡고 '전력망 확충' 지원…송전철탑용 핵심 강재 공급

오지은기자

입력2025.11.24 15:19

시계아이콘00분 45초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

2038년까지 최대 70만t 수요 전망
고품질·저탄소 앵글 적기 공급 체계
차세대 송전철탑 개발도 공동으로 추진

현대제철이 국가 전력망 확충 계획에 발맞춰 송전철탑 제작에 필요한 핵심 강재 공급을 강화한다. 앞으로 정부 주도의 전력망 확대로 대규모 투자가 이어질 것으로 예상되면서, 철강업계와 전력업계 간 협력도 커지는 분위기다.


현대제철은 24일 전남 나주 한국전력공사(한전) 본사에서 한전, 한국전기공업협동조합과 '국가 전력망 적기 건설'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 정부가 추진하는 국가 전력망 확충 계획에 맞춰 2038년까지 약 70만t에 이를 것으로 보이는 송전철탑 수요에 미리 대응하기 위한 것이다. 송전철탑 골조에 쓰이는 앵글('ㄱ' 형강) 등 주요 강재를 제때 공급할 수 있는 구조를 만들기 위해 세 기관이 힘을 모았다. 'ㄱ' 형강은 단면의 형태가 'ㄱ' 모양인 제품으로, 철탑 부재나 선체 외부 보강재 등으로 사용되는 형강이다.

현대제철, 한전과 손잡고 '전력망 확충' 지원…송전철탑용 핵심 강재 공급 현대제철과 한국전력공사(한전), 한국전기공업협동조합 관계자들이 24일 전남 나주 한전 본사에서 '국가 전력망 적기 건설을 위한 업무협약'을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 현대제철
AD

협약에 따라 현대제철은 ▲송전철탑 제작용 강재의 안정적 생산·공급 ▲전력망 건설 계획 정보 공유 ▲차세대 송전철탑 개발 협력 등을 한전과 함께 추진한다. 경기 둔화와 원가 부담 등 쉽지 않은 여건 속에서도 국가 기간산업에 필요한 철강재 공급 역할을 더 강화하겠다는 방침이다.


김성민 현대제철 산업 강재 영업사업부장은 "국가 전력망 확충에 기여할 수 있어 뜻깊다"며 "고품질·저탄소 앵글을 적시에 제공해 해안 지역에서 생산된 재생에너지가 수도권과 주요 산업 현장까지 안전하게 전달될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

현대제철은 앞으로도 한전과의 협력을 바탕으로 차세대 송전철탑용 고부가 강재 개발, 중장기 전력망 투자 계획에 맞춘 공급역량 강화 등을 추진해 전력망 고도화와 에너지 전환을 함께 이끌겠다는 목표다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기