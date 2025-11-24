현대제철, 한전과 손잡고 '전력망 확충' 지원…송전철탑용 핵심 강재 공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2038년까지 최대 70만t 수요 전망

고품질·저탄소 앵글 적기 공급 체계

차세대 송전철탑 개발도 공동으로 추진

현대제철이 국가 전력망 확충 계획에 발맞춰 송전철탑 제작에 필요한 핵심 강재 공급을 강화한다. 앞으로 정부 주도의 전력망 확대로 대규모 투자가 이어질 것으로 예상되면서, 철강업계와 전력업계 간 협력도 커지는 분위기다.

현대제철은 24일 전남 나주 한국전력공사(한전) 본사에서 한전, 한국전기공업협동조합과 '국가 전력망 적기 건설'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 정부가 추진하는 국가 전력망 확충 계획에 맞춰 2038년까지 약 70만t에 이를 것으로 보이는 송전철탑 수요에 미리 대응하기 위한 것이다. 송전철탑 골조에 쓰이는 앵글('ㄱ' 형강) 등 주요 강재를 제때 공급할 수 있는 구조를 만들기 위해 세 기관이 힘을 모았다. 'ㄱ' 형강은 단면의 형태가 'ㄱ' 모양인 제품으로, 철탑 부재나 선체 외부 보강재 등으로 사용되는 형강이다.

현대제철과 한국전력공사(한전), 한국전기공업협동조합 관계자들이 24일 전남 나주 한전 본사에서 '국가 전력망 적기 건설을 위한 업무협약'을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 현대제철

AD

협약에 따라 현대제철은 ▲송전철탑 제작용 강재의 안정적 생산·공급 ▲전력망 건설 계획 정보 공유 ▲차세대 송전철탑 개발 협력 등을 한전과 함께 추진한다. 경기 둔화와 원가 부담 등 쉽지 않은 여건 속에서도 국가 기간산업에 필요한 철강재 공급 역할을 더 강화하겠다는 방침이다.

김성민 현대제철 산업 강재 영업사업부장은 "국가 전력망 확충에 기여할 수 있어 뜻깊다"며 "고품질·저탄소 앵글을 적시에 제공해 해안 지역에서 생산된 재생에너지가 수도권과 주요 산업 현장까지 안전하게 전달될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





AD

현대제철은 앞으로도 한전과의 협력을 바탕으로 차세대 송전철탑용 고부가 강재 개발, 중장기 전력망 투자 계획에 맞춘 공급역량 강화 등을 추진해 전력망 고도화와 에너지 전환을 함께 이끌겠다는 목표다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>