"자사주 소각·승계 방안 공개해야"…얼라인, 스틱에 공개서한

이민우기자

입력2025.11.24 15:17

내년 1월19일까지 구체적 방안 공개 요구

행동주의 펀드 얼라인파트너스가 국내 사모펀드(PEF) 운용사 스틱인베스트먼트에 자사주를 소각하고 리더십 승계 계획을 공개하라고 요구했다.


24일 얼라인은 이같은 내용의 공개 주주서한을 발송했다고 밝혔다. 얼라인은 스틱인베의 지분 6.73%(318만499주)를 보유한 주요 주주다.


얼라인은 현재 스틱인베의 주가가 과도하게 저평가됐다고 지적했다. 공개서한을 통해 "기관 고객 중심으로 10조원 넘는 자산을 운용하고 있음에도 올해 3분기 말 기준 자기자본이익률(ROE)이 최근 12개월간 약 0.3%에 머무르는 것은 정상적인 수준이 아니다"며 "현재 시가총액 3630억원에서 순금융자산 2073억원을 빼면 시장에서 불과 1557억원으로 평가받고 있는데, 이는 그간의 실적과 투자인력, 업계 네트워크 등 무형적 가치를 감안하면 크게 저평가된 것"이라고 지적했다.


얼라인은 스틱인베가 기업가치를 높이기 위해 차세대 리더십 승계 계획을 발표해야 한다고 강조했다. 특히 임직원 보상 목적을 제외하고는 보유한 자기주식 절반을 차세대 경영진 보상과 핵심 인재 확보에 활용하고, 나머지는 즉시 소각해 지배구조 불확실성을 해소해야 한다고 요구했다.


그 밖에도 ▲운용사 차원의 적정 레버리지(차입) 활용을 통한 운용자산 확대·수익 기반 확충 ▲중장기 기업 성장 및 주주가치 제고 전략 발표 ▲제도적 이사회 독립성·전문성 개선 조치 등을 촉구했다.


스틱인베의 답변 기한도 정했다. 이 같은 내용이 담긴 기업가치 제고 계획을 내년 1월19일까지 공식 발표해달라고 못 박은 것이다. 앞서 얼라인은 지난해 2월 스틱인베 주주가 된 후 경영진과 4차례 비공개 회동을 갖고 5차례 비공개 서한을 발송했다. 그럼에도 진전이 없자 공개적인 주주행동에 나섰다.


실제로 스틱인베는 자사주 소각 요구를 계속 거부해 왔다. 다만 지난 21일에는 양도제한조건부주식(RSU) 제도를 도입해 자사주를 임직원에게 보상으로 제공하겠다고 공시한 바 있다. 주식을 주기로 사전에 약정한 뒤 임직원이 기간 및 성과 조건을 만족하면 배부하는 식이다. 보유 자사주 563만3228주(지분율 기준 13.5%) 중 22%가량인 125만주를 RSU로 부여하기로 했다.


한편 스틱인베의 지배구조는 행동주의 진영에 유리하게 기울어진 상태다. 스틱인베 창업주인 도용환 회장 측 지분은 19.04%다. 도 회장(13.46%), 곽동걸 스틱인베 부회장(3.77%)이 대부분을 차지하고 있다. 그 밖에 도 회장의 아들 2명 및 회사 파트너급 임원 등 특수관계인 지분이 1.81%다.


반면 행동주의 진영의 경우 미국계인 미리캐피탈만 13.48%를 보유하고 있다. 얼라인파트너스도 지난달 장내매수로 지분율을 6.64%에서 7.63%로 늘렸다. 여기에 국내 페트라자산운용도 5.09%를 들고 있다. 모두 더하면 26.20%에 달한다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

