본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

서울시향, 베토벤 피아노협주곡 3번·드보르자크 '신세계로부터' 연

박병희기자

입력2025.11.24 15:12

시계아이콘01분 10초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

오는 27~28일 예술의전당·롯데콘서트홀
츠벤덴 음악감독 지휘·이매뉴얼 액스 협연

서울시립교향악단이 오는 27일 예술의전당 콘서트홀, 28일 롯데콘서트홀에서 열리는 정기연주회에서 베토벤의 피아노 협주곡 3번과 드보르자크의 교향곡 9번 '신세계로부터'를 연주한다.


서울시향의 국내 연주회는 약 두 달만이다. 지난 10월27일부터 11월1일까지 뉴욕 카네기홀 등에서 북미 순회 공연 일정을 소화했고, 이번 연주회를 마친 뒤에는 다음달 4~7일 국립오페라단과 바그너의 대작 오페라 '트리스탄과 이졸데'를 연주한다.


이번 정기연주회는 얍 판 츠베덴 서울시향 음악감독이 지휘하고 미국의 거장 피아니스트 이매뉴얼 액스가 협연한다.

서울시향, 베토벤 피아노협주곡 3번·드보르자크 '신세계로부터' 연
AD

이매뉴얼 액스가 협연할 베토벤의 피아노 협주곡 3번은 베토벤이 남긴 다섯 개의 협주곡 중 유일한 단조곡이다. 베토벤 특유의 긴장감과 극적인 전개, 어둠에서 빛으로 나아가는 여정이 돋보이는 곡이다.


이 곡은 모차르트의 영향에서 벗어나 베토벤만의 독창적인 음악 세계를 펼쳐낸 작품으로 베토벤의 열정과 혁신이 선명하게 드러나 있다. 단조 특유의 무겁고 어두운 색채를 바탕으로 하면서도 피아노의 화려한 기교와 오케스트라의 긴밀한 대화가 돋보이는 곡이며, 단순한 협주곡을 넘어 교향곡적 규모와 피아노의 탁월한 기교가 완벽하게 조화를 이룬 걸작으로 평가받는다.


이매뉴얼 액스는 뉴욕 영 콘서트 아티스트 시리즈를 통해 데뷔했으며, 1987년부터 소니 클래식 아티스트로 활동하고 있다. 액스는 하이든 피아노 소나타 전집 중 두 번째와 세 번째 음반, 첼리스트 요요 마와 함께한 베토벤과 브람스 첼로 소나타 음반 등으로 여러 차례 그래미상을 수상했다. 2013년에는 '배리에이션(Variations)' 음반으로 에코 클래식 어워드 '올해의 독주 음반상(19세기 음악·피아노 부문)'을 수상했다. 그는 2025~2026 시즌 가을 도쿄, 서울, 홍콩을 포함한 아시아 투어에 나선다. 지난달 말에는 필라델피아 오케스트라와 함께 뉴욕 카네기홀 무대에 올랐다.

서울시향, 베토벤 피아노협주곡 3번·드보르자크 '신세계로부터' 연 피아니스트 이매뉴얼 액스 [사진 제공= 서울시향, (c)Lisa Marie Mazzucco]

신세계로부터는 체코의 국민 작곡가 드보르자크가 미국 뉴욕의 국립음악원 교수로 부임해 미국에 머무는 동안 낯선 환경에서 받은 새로운 영감과 고향에 대한 깊은 향수를 담아 작곡한 곡이다. 초연은 1893년 12월에 뉴욕 카네기홀에서 안톤 자이들이 지휘하는 뉴욕 필하모닉 오케스트라의 연주로 이뤄졌다.


지금 뜨는 뉴스

AD

밝고 경쾌한 목가적인 분위기 속에 드보르자크 특유의 낭만주의적 이상이 드러나는 곡이다. 서정적인 선율로 시작해 행진곡풍의 역동적인 리듬이 이어지며 축제의 분위기로 고조된다. 특히 잉글리시 호른이 들려주는 2악장의 서정적인 선율이 대중에게 널리 알려져 있으며, 후반부는 보헤미아 민속 선율과 우아한 왈츠의 리듬이 인상적이다. 4악장은 트럼펫의 힘찬 팡파르로 시작해 폭발적인 에너지를 뿜어내며 새로운 세계로 나아가는 희망의 메시지를 전하며 마무리한다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기