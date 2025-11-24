섬진강기차마을 "커피 한 잔 여유를 선물합니다"

24일부터 유료 관광객 대상
3천 원 커피 쿠폰 제공도
전남 곡성군이 지역 상권과 관광객이 함께하는 상생 프로그램인 '섬진강기차마을 로컬 한잔'을 24일부터 본격 운영한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 연말을 맞아 섬진강기차마을을 찾는 유료 입장객에게 지역 카페에서 사용할 수 있는 3,000원 상당의 쿠폰을 제공함으로써 관광객에게는 감사의 마음을 전달하고 지역 카페에는 새로운 방문객 유입을 촉진하기 위해 기획됐다.
앞서 곡성군은 공개 모집을 통해 지역 상권의 높은 관심과 호응을 확인할 수 있었으며, 총 20개 관내 카페를 최종적으로 확정했다.
참여 카페는 곡성읍 중심지와 관광지 주변 등 다양하게 구성돼 관광객이 기차마을 관람 이후 관내 여러 지역을 자연스럽게 방문하도록 유도하는 지역 순환 경제 효과가 기대된다.
쿠폰은 11월 24일부터 섬진강기차마을 유료 입장객을 대상으로 현장 배부되며 관광객은 참여 카페 중 원하는 곳에서 자연스럽게 사용할 수 있다. 참여 업소 정보는 쿠폰 뒷면 및 곡성군 공식 SNS를 통해 상세히 확인할 수 있다.
쿠폰 사용분은 업소별로 실적에 따라 사후 정산할 계획이다. 단, 이번 행사는 한정된 규모로 운영되기 때문에, 쿠폰이 예상보다 빨리 소진되는 경우 조기마감 될 수 있다.
군 관계자는 "섬진강기차마을의 매력적인 풍경을 즐긴 뒤 로컬 카페에서 따뜻한 차 한잔까지 이어지는 여행 경험을 선물하고자 마련된 프로그램이다"며 "이번 이벤트가 관광객에게 감사의 마음을 전하고, 지역 카페에는 활력을 불어넣는 상생 모델로 자리 잡기를 기대한다"고 말했다.
호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
