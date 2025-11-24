SPC그룹, 파리크라상 물적 분할한다…사업·투자 분리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

21일 이사회 물적 분할 결정

100% 자회사 SPC 합병 절차 진행

SPC그룹이 사실상 지주사인 파리크라상을 물적 분할한다.

SPC그룹은 "파리크라상은 지난 21일 이사회를 열어, 물적 분할을 결정하고 임직원 안내를 진행하고 있다"고 24일 밝혔다. 파리크라상은 허영인 회장(63.31%)과 배우자 이미향(3.54%)씨 및 허 회장의 두 아들인 허진수 부회장(20.33%)과 허희수 사장(12.82%) 등이 지분 100% 보유한 가족회사다.

SPC CI. SPC그룹

AD

이번 물적 분할은 지분 구조상 지주사 지위에 있는 파리크라상의 사업 부문과 투자·관리 부문으로 나눠 신속하고 전문적인 의사결정을 하기 위한 취지다.

SPC그룹은 올해 안에 물적 분할을 최종 승인받는 주주총회를 진행할 예정이다.

또 파리크라상은 100% 자회사인 SPC에 대한 합병 절차도 진행한다. SPC는 그룹 내 계열사들의 위탁을 받아 컴플라이언스·법무·홍보 등의 공통된 업무를 지원하고 있는데, 합병 후에도 기존 기능을 이어갈 계획이다.





AD

SPC그룹 관계자는 "합병과 분할 과정에서 인력은 포괄적으로 승계된다"며 "직원들의 임금과 근로조건, 복리후생, 퇴직금 등은 동일하게 유지된다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>