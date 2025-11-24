순창군 '제3회 그라운드 골프대회' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'대한노인회 순창군지회' 주관

"어르신 건강 증진·생활체육 활성화"

전북 순창군이 지난 22일 순창군 공설운동장에서 '제3회 순창군지회장기 그라운드 골프대회'가 성황리에 마무리됐다.

순창군이 지난 22일 순창군 공설운동장에서 '제3회 순창군지회장기 그라운드 골프대회'가 성황리에 마무리됐다. 순창군 제공

24일 군에 따르면 대한노인회 순창군지회가 주관한 이번 대회는 지역 어르신들의 건강 증진과 생활체육 활성화를 위해 마련됐으며 관내 선수단과 내빈 등 200여 명이 참석했다.

그라운드 골프는 골프와 게이트볼의 장점을 결합한 생활체육 종목으로, 넓은 경기장이 필요 없고 경제적 부담이 적으며 규칙이 간단해 어르신들이 부담 없이 즐길 수 있는 스포츠다.

군은 최근 몇 년간 그라운드 골프 동호회가 활발히 운영되면서 참여 인구가 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다.

이날 대회에는 관내 12개 팀이 참가해 단체전과 개인전으로 나뉘어 진행됐다. 각 팀 선수들은 그동안 갈고닦은 기량을 유감없이 발휘하며 선의의 경쟁을 펼쳤다.

경기장 곳곳에서는 응원단과 지역 어르신들의 격려와 박수가 이어지며 경기에 활력을 불어넣었고, 참가자들은 승패를 떠나 서로를 응원하고 격려하는 모습으로 따뜻한 화합의 장을 만들어냈다.

최일천 대한노인회 순창군지회장은 "해마다 참여 인원과 관심이 높아지고 있어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "행사 준비와 진행에 물심양면으로 도움을 준 순창군청과 관계자 여러분, 그리고 자원봉사자들께 깊은 감사를 드린다"고 전했다.

최영일 군수는 개회식에서 "어르신들의 열정적인 참여가 찬 바람도 잊게 할 만큼 뜨거웠다"며 "앞으로도 어르신들이 즐겁게 참여할 수 있는 다양한 생활체육 프로그램을 지속적으로 발굴하고 지원해 나가겠다"고 말했다.





한편, 군은 어르신들의 생활체육 활성화를 위해 게이트볼, 파크골프, 그라운드 골프 등 다양한 종목의 동호회 활동을 지원하고 있으며, 정기적인 대회 개최를 통해 어르신들의 건강 증진과 지역 사회 화합에 기여하고 있다.





