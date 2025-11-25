파라점퍼스, 2025 FW 캠페인 ‘The Coldest Season’ 선봬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이탈리아 컨템포러리 브랜드 파라점퍼스(PARAJUMPERS)가 2025년 가을, 겨울 시즌을 맞아 새로운 캠페인 'The Coldest Season'을 선보인다고 25일 밝혔다.

이번 시즌 파라점퍼스는 노르웨이 북부의 한 마을을 배경으로, 자연과 인간이 조화롭게 공존하는 순간을 담아냈다. '자연과의 균형'이라는 브랜드 철학을 현대적인 감각으로 재해석했으며, 혹한의 자연 속에서 완성된 이번 컬렉션은 기능성과 감각적인 스타일을 동시에 갖춘 것이 특징이다.

이번 컬렉션은 기능적인 요소와 세심한 장인정신이 어우러져, 자연 속에서도 편안하고 품격있게 즐길 수 있는 스타일을 선보인다. 부드러운 촉감과 포근한 실루엣이 돋보이는 '피아(Pia)' 재킷은 보온력이 뛰어나며, '히든 윈드(Hidden Wind)' 시리즈는 견고한 디자인에 실용성을 더해 일상 또는 아웃도어 룩에서도 착용이 가능하다.

'스페셜 에디션(Special Editions)' 시리즈에서는 고급스러운 가죽과 시어링 소재를 결합하여 보온성이 뛰어나며 레더와 시어링의 결합으로 파라점퍼스에서 새롭게 선보이는 아우터 라인이다.

또한, 컬러풀한 색감이 인상적인 '폴라 푸퍼스(Polar Puffers)'시리즈, 클래식한 무드의 타탄 체크를 더한 '영(Young)'과 '아마크(Amak)'재킷, 그리고 북유럽의 차가운 겨울빛을 담은 '웜업(Warm Up)' 시리즈가 어우러져, 파라점퍼스가 추구하는 다채로운 겨울의 모습을 완성한다.

파라점퍼스는 이번 컬렉션을 통해 거칠고도 고요한 겨울 속에서 자연과 공존하는 삶의 아름다움을 이야기할 뿐 아니라, 자연과 조화를 이루며 살아가는 방식을 담은 파라점퍼스의 철학을 보여준다.





한편, 'The Coldest Season' 캠페인을 비롯한 파라점퍼스의 25FW 컬렉션은 전국 오프라인 직영 매장과 네이버의 공식 브랜드관, 561에서 만나 볼 수 있다.





