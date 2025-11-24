본문 바로가기
최훈식 장수군수, 공공비축미 건조벼 매입 현장 방문

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.24 14:59

"수매 현황 점검·애로사항 청취"

최훈식 전북 장수군수가 24일 산서면 2025년산 공공비축미 건조벼 매입 현장을 방문해 농가들과 관계자들을 만나 올해 수매 현황을 점검하고 애로사항을 청취했다.

최훈식 장수군수, 공공비축미 건조벼 매입 현장 방문 최훈식 군수가 24일 2025년산 공공비축미 건조벼 매입 현장을 방문해 농가들과 관계자들을 만나 올해 수매 현황을 점검하고 애로사항을 청취했다. 장수군 제공
최훈식 군수는 벼 수매 현장을 방문한 자리에서 "올해에는 폭염과 잦은 호우, 병해충 발생으로 농가가 많은 어려움을 겪었는데 어려운 상황에서도 고품질 쌀 생산을 위해 최선을 다하신 농업인들의 노고에 감사하다"고 말했다.


이어 "이날 포대에 담긴 벼 낟알의 상태와 매입 품질 기준 적용 현황을 직접 확인하고 공공비축미 매입 현장을 점검하면서 관계자들에게 공공비축미 매입을 차질 없이 진행해 농가 불편이 발생하지 않도록 각별히 신경 써줄 것을 당부드린다"고 덧붙였다.


더불어 "수확기 이상기후와 병해충 등으로 어려움을 겪은 농가의 애로사항을 세심하게 청취하며 현장에서 나온 의견을 향후 정책에 적극 반영하겠다"고 강조했다.


올해 장수군 공공비축미 매입물량은 총 3,851t으로 건조벼 1,981t, 산물벼 1,870t이 배정됐다.


현재 산서면을 제외한 지역에서 2,609t이 매입됐으며, 산서면 건조벼 1,242t 매입이 완료되는 즉시 공공비축미 매입과 별개로 피해벼 전량 매입을 추진해 농가 부담을 덜어줄 계획이다.


군은 안정적인 벼 재배 여건 마련을 위해 육묘용 상토매트 지원, 고령농 공동육묘, 병해충 공동방제, 벼 생산시설 장비 지원 등 다양한 지원사업을 추진해 왔다.


내년에는 공동육묘장 시설 개보수 지원을 통해 안정적인 육묘 공급 기반을 더욱 강화해 농가 경영비 절감과 소득향상에 도움을 줄 계획이다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
