산업硏 "내년 韓경제 1.9% 성장 전망"…수출 둔화 속 IT·바이오 성장 기대

美 고율 관세가 자동차와 철강 직접 타격

13대 주력산업 중 절반 이상 성장 정체

반도체 4.7% 증가 전망

정유와 철강은 감소세 지속하며 산업별 양극화 뚜렷

건설투자 6분기 감소 뒤 반등 예상

이차전지는 내수 증가에도 생산과 수출은 줄어

산업연구원(KIET)이 2026년 한국 경제가 1.9% 성장할 것으로 내다봤다. 미국발(發) 관세 압박과 중국 경기 둔화 등 대외 위험이 상존하지만, AI(인공지능) 중심 IT 경기 회복과 정부의 확장 재정이 성장의 버팀목이 될 것이라는 전망이다. 반면 자동차·철강·석유화학 등 전통 제조업의 부진은 이어지며 산업 간 '성장 격차'가 더 심화될 것으로 분석됐다.

산업연은 24일 '2026년 경제산업 전망' 보고서를 통해 "2026년 세계 경제가 관세 리스크가 완전히 해소되지 않은 상태에서 2.9% 성장에 머물 것"이라며 "한국 역시 수출은 소폭 감소하지만 내수 회복이 완만하게 이어지며 1.9% 성장이 가능할 것"이라고 전망했다.

2025년 하반기 이후 국내 경기는 소비 반등과 수출 증가로 회복 흐름을 보이고 있다. 민간소비는 물가 안정과 실질소득 개선, 정부의 소비 진작 정책 영향으로 2026년 1.7% 증가할 전망이다. 서비스 소비와 내구재 소비가 회복세를 주도할 것으로 보인다.

설비투자는 인공지능 관련 첨단 산업 투자와 기업 조달 여건 개선으로 1.9% 증가가 예상된다. 다만 세계 경기 둔화가 이어지는 만큼 증가폭은 제한적이다.

건설투자는 2024년부터 2025년까지 6분기 연속 감소했지만 사회간접자본 지출 확대와 자재 가격 안정 영향으로 2026년에 2.7%증가로 전환될 것으로 전망된다.

2026년 통관 기준 수출은 전년 대비 0.5% 감소할 것으로 예상된다. 미국과 중국의 경기 둔화, 2025년 호실적에 따른 기저효과 등이 주요 원인이다.

가장 큰 위험요인은 미국의 고율 관세다. 산업연은 미국의 관세 강화가 자동차, 철강, 석유화학, 일반기계 등 전통 제조업 중심으로 직접적인 수출 감소를 초래할 것으로 판단했다.

자동차 분야는 미국 관세 15%가 유지되며 대미 수출에 부담이 예상된다. 철강은 2025년에 관세가 25%에서 50%까지 높아진 영향이 2026년 본격화해 수출 급감이 불가피하다는 지적이다. 일반기계 역시 파생상품 관세 확대 움직임과 현지 수요 둔화가 동시에 나타나며 부정적 요인이 겹친다. 석유화학은 대미 물량 감소가 이어지며 전년 대비 두 자릿수 감소가 전망된다.

산업연은 13대 주력산업 중에서 반도체, 정보통신기기, 바이오헬스, 조선 등이 성장세를 유지하는 반면 자동차, 철강, 정유, 석유화학 등은 부진을 벗어나기 어려울 것으로 분석했다.

먼저 반도체는 2026년에 4.7% 수출 증가가 전망된다. 인공지능 투자 확대로 고부가가치 제품인 고대역폭메모리와 고성능 디디알 제품 수요가 이어질 것으로 보인다. 바이오헬스는 바이오시밀러와 위탁생산 분야 호조로 7.8% 증가가 예상된다. 정보통신기기와 디스플레이도 증가 전환이 관측된다.

반면 자동차 수출은 0.6% 감소가 예상된다. 일반기계도 3.7% 감소, 조선은 4% 감소가 전망된다. 소재 산업 중에서는 정유가 16%이상 감소하고 철강과 석유화학도 감소세가 이어질 것으로 분석됐다.

이차전지 산업은 내수는 증가하지만 수출과 생산은 감소하는 흐름이 나타날 전망이다. 미국 시장의 정책 변화와 현지 생산 확대가 영향을 미쳤기 때문이다. 2026년 국내 생산은 전년보다 9.8% 감소할 것으로 예측된다. 소재 산업군에서는 석유화학과 철강의 가동률 하락이 이어지며 전반적으로 생산 부진이 지속될 것으로 분석됐다.





2026년 한국 산업정책의 핵심은 관세 리스크 대응과 공급망 안정화, 그리고 인공지능과 친환경 전환에 대비한 기술경쟁력 강화가 될 것으로 보인다. 산업연은 미국 관세의 고착화, 중국의 자급률 확대, 글로벌 인공지능 투자 경쟁 심화가 동시에 진행되는 만큼 한국 기업의 전략적 대응이 매우 중요해지고 있다고 평가했다. 그러면서 수출시장 다변화, 세제 지원, 금융·연구개발 확대, 규제 개선 등이 필요하다고 강조했다.





