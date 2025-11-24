본문 바로가기
이 대통령, 美구금 피해자들에 편지…"같은 일 반복되지 않도록 요구"

송승섭기자

입력2025.11.24 14:25

수정2025.11.24 14:48

이 대통령, 美구금 피해자들에 편지…"같은 일 반복되지 않도록 요구"
이재명 대통령이 지난 9월 미국 이민 당국에 체포·구금됐던 조지아주 배터리 공장 한국인 근로자 300여명에게 위로 편지를 보낸 것으로 24일 확인됐다.


대통령실에 따르면 이 대통령은 지난달 22∼24일 외교부를 통해 구금 사건 피해자들에게 위로의 뜻을 전달하는 편지를 보냈다.


이 대통령은 편지로 "정말 고생 많으셨다는 위로 말씀 먼저 올린다"며 "머나먼 이국땅에서 얼마나 두렵고 외로운 시간을 견디셔야 했을지 감히 가늠하기 어렵다"고 말했다.


이어 "갑작스러운 소식에 국민의 안전을 책임지는 대통령으로서 내내 신경을 곤두세우느라 다른 일이 손에 잡히지 않았다"며 "협상 상황을 실시간으로 보고받으면서도 부당한 일을 겪으며 불안과 두려움 속에 계실 여러분을 생각하니 쉽게 잠을 이루지 못했다"고 밝혔다.


또 "끝까지 희망을 놓지 않고 고된 시간을 버텨주셔서 진심으로 고맙다"며 "애타는 기다림에 마음이 타들어 갔을 가족분들에게도 위로를 전한다"고 언급했다. 그러면서 "정부의 대응을 믿고 의연하게 인내해 주신 점 깊이 감사드린다"고 전했다.


그는 "이번 일을 겪으며 대통령의 역할과 책임의 무게에 대해 다시금 돌아보게 됐다"면서 "대한민국 국민이 세계 어디서나 정당한 권리를 침해받지 않고, 우리 기업이 안심하고 자유롭게 경제활동을 이어갈 수 있도록 외교적·제도적 역량을 총동원하겠다"고 약속했다.


아울러 이 대통령은 "다시는 같은 일이 반복되지 않도록 요구하고 긴밀히 협의해 합리적이고 지속 가능한 대책을 마련하겠다"며 "구금됐던 모든 분이 미국을 재방문할 때 아무런 불이익이 없도록 조처하기 위해 노력하겠다"고 다짐했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
