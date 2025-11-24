본문 바로가기
김포시, 보육인대회 성료…보육교직원 화합과 재충전 다져

이종구기자

입력2025.11.24 14:23

600명 보육교직원 화합과 재충전 다져
모범교직원 표창·골든벨 등 다채로운 프로그램 진행

경기 김포시(시장 김병수)와 김포시어린이집연합회(회장 이남주)는 지난 21일 보육교직원 600여 명이 참석한 가운데 김포시민회관에서 '2025년 김포시 보육인대회'를 성황리에 개최했다.

김포시, 보육인대회 성료…보육교직원 화합과 재충전 다져 김병수 김포시장이 지난 21일 보육교직원 600여 명이 참석한 가운데 김포시민회관에서 열린 '2025년 김포시 보육인대회'에 참석해 인사말을 하고 있다. 김포시 제공
이번 행사는 보육교직원들의 노고를 격려하고, 보육인 간의 소통과 화합을 다지는 동시에 재충전의 시간을 제공하기 위해 마련됐으며, 보육교직원의 자긍심을 높이고 나아가 보육서비스의 질을 향상하는데 의의가 있다.


행사는 식전행사를 시작으로 ▲모범 보육교직원 표창 ▲김포시 보육인 도전! 골든벨 ▲축하공연 등 다채로운 프로그램으로 진행됐다.


특히 '김포시 보육인 도전! 골든벨'은 보육정책과 시정, 일반 상식 등 다양한 문제를 통해 참가자들이 함께 웃고 배우는 시간으로 큰 호응을 얻었다. 또한 보육발전 감사패를 김병수 김포시장에게 전달해 훈훈한 분위기를 더했다.


행사를 주최한 이남주 회장은 "이번 보육인대회가 아이들의 행복을 위해 헌신해 온 보육교직원들이 서로를 격려하고 위로하며, 마음과 열정을 재충전하는 뜻깊은 자리로 기억되기를 바란다."고 말했다.


김병수 시장은 "지난해 보육인대회에서는 복면가요제라는 참신한 아이디어로 행사를 빛내주셨고, 올해는 도전 골든벨을 통해 또 한 번 새로운 변화를 시도해주셨다. 이러한 도전과 창의적 기획이 보육현장을 더욱 활기찬 공간으로 이끄는 큰 힘이 되고 있고, 그 중심에는 늘 자신의 자리에서 최선을 다한 보육교직원 여러분이 있다. 현장에서 고생하시는 보육교직원분들의 땀과 눈물의 무게를 조금이라도 덜어드릴 수 있도록 시에서도 최선을 다하겠다."고 밝혔다.




김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
