한국문화예술위원회, 차세대 아티스트 위한 '국제 커리어 포럼' 개최

서믿음기자

입력2025.11.24 14:14

12월 5~6일 개최

한국문화예술위원회는 국제콩쿠르세계연맹과 공동으로 '비욘드 더 스테이지 2025: 차세대 아티스트를 위한 국제 커리어 포럼'을 다음 달 5일~6일 서울 예술가의집 등 대학로 일원에서 개최한다고 24일 밝혔다.

한국문화예술위원회, 차세대 아티스트 위한 '국제 커리어 포럼' 개최 '비욘드 더 스테이지 2025: 차세대 아티스트를 위한 국제 커리어 포럼' 행사 포스터. 한국문화예술위원회 제공
이번 포럼은 세계 클래식 음악계의 핵심 기관들이 한국에 최초로 집결하는 자리다. 경연 경험 유무와 관계없이 해외무대 진출을 희망하는 모든 연주자와 관계자를 대상으로 한다. 음악대학(원)생, 영아티스트, 예술중·고 학생부터 국제무대에 도전하고자 하는 신진·전문 연주자, 축제 및 공연장 등 예술단체 종사자까지 폭넓게 참여할 수 있다.


포럼에는 세계 음악계를 대표하는 기관의 전문가 16명이 패널로 참여한다. 루체른 페스티벌 전 대표 미하엘 헤플리거, 클라이번 콩쿠르 CEO 자크 마르키스, 제네바 콩쿠르 사무총장 디디에 슈노르크, 로테르담 필하모닉·빈 콘체르트하우스 관계자 및 국제 아티스트 매니지먼트 대표 등 세계 음악계를 이끄는 세계연맹의 핵심 인사들이 대거 방한한다.


포럼 참여 신청은 아르코 누리집과 세계연맹 누리집 또는 사전 참가 신청 링크를 통해 사전 신청할 수 있다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

