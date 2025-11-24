한국불교문화사업단, 이천 특수전사령부에 사찰음식 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특전사 400여명에 사찰음식 10종 제공

한국불교문화사업단은 지난 21일 이천 특수전사령부에서 특전사 부대원 400여명을 대상으로 '사찰음식 오찬 행사'를 진행했다고 24일 밝혔다.

지난 21일 이천 특수전사령부에서 부대원들이 사찰 음식을 먹고 있다. 한국불교문화사업단 제공

이날 메뉴는 연잎밥, 채개장, 더덕구이, 우엉두부조림 등 약 10종의 제철 식재료 음식으로 구성됐다.

이번 행사는 지난해 12월 안양 수도군단 행사에 이어 두 번째로 진행됐다. 문화사업단은 향후 해군·공군 등 타 군부대로의 확대도 검토 중이다.

문화사업단 사업국장 일학스님은 "사찰음식은 국가무형유산으로서 자연의 맛과 지혜를 담고 있다"며 "이번 행사가 장병들에게 건강과 활력을 전하는 시간이 됐기를 바란다"고 전했다.





이번 오찬은 사찰음식 전문점 '발우공양'에서 맡아 진행했다. 발우공양은 2017~2019년 미쉐린 가이드와 Ctrip Gourmet List에 등재됐으며, 2021~2025년 Taste of Seoul, 2023~2026년 블루리본에 연속 선정되는 등 사찰음식 대표 브랜드로 자리매김하고 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

