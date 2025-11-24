완주군, 29일 '새로운 미래 100년 열다' 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"전북 4대 도시 진입 기념·종합운동장 건립"

전북 완주군이 오는 29일 전북 4대 도시 진입을 기념하고 완주군 종합운동장 건립 시작을 알리는 '완주 대도약, 새로운 미래 100년 열다' 행사를 연다.

종합운동장 조감도. 완주군 제공

AD

24일 군에 따르면 이번 행사는 완주군의 이러한 성과를 군민과 함께 기념하고, 종합운동장 기공식을 통해 미래 100년 도약의 비전을 제시하기 위해 마련됐다.

이번 행사 공식 명칭은 '완주 대도약, 새로운 미래 100년 열다'로 인구 10만 시대를 연 완주군이 향후 더욱 큰 발전을 향해 나아가겠다는 의지를 담고 있다.

행사는 완주군 종합운동장 건립 예정 부지인 완주테니스장 일원에서 열릴 예정이며, 전북 4대 도시 진입 기념식과 종합운동장 기공식을 함께 진행한다. 완주군 종합운동장 조성사업은 용진읍 운곡리 일원 약 30만㎡ 부지에 총사업비 약 960억원을 투입해 추진하는 종합스포츠타운 조성의 핵심 사업이다.

종합스포츠타운은 1단계 테니스장을 시작으로, 실내테니스장(4면), 배드민턴·배구·족구 등 실내 활동이 가능한 다목적체육관, 놀이·체육·휴식을 결합한 가족친화형 어린이체육공원을 순차 조성하고, 마지막 4단계로 종합운동장을 건립해 체육·문화의 중심 거점을 완성하는 단계별 사업이다.

행사 당일 식전 공연으로 축하 무대가 펼쳐지고, 이어 전북 4대도시 진입 경과보고와 종합운동장 추진 경과보고가 진행된다.

유희태 군수는 "전북 4대도시 진입은 군민 모두가 함께 이뤄낸 완주군의 저력을 보여주는 것이다"며 "종합운동장 기공은 완주의 미래 100년을 여는 핵심 출발점으로 더 큰 도약을 위해 군민과 함께 나아가겠다"고 말했다.





AD

한편, 군은 지난 2021년 기준 전북 모든 기초지자체 중 1인당 지역내총생산(GRDP)이 가장 높고, 전북 도내 수출액·산업단지·지방세 등 주요 경제 지표에서도 상위권(각 지표별 도내 3~4위권)을 유지하고 있다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>