KB라이프, 서울 강동권 첫 프리미엄 요양시설 '강동 빌리지' 개소

KB라이프의 요양사업 자회사 KB골든라이프케어가 서울 강동구에 위치한 프리미엄 요양시설 '강동 빌리지'의 개소식을 열고 본격 운영에 들어갔다고 24일 밝혔다.

이번 개소로 KB골든라이프케어는 위례, 서초, 은평, 광교에 이어 5번째 요양시설을 확보하게 됐다. '강동 빌리지'는 서울 강동권 최초의 프리미엄 요양시설이다.

'강동 빌리지'는 한강과 근린공원이 인접한 입지적 장점을 바탕으로 도심 속에서도 자연의 여유를 느낄 수 있는 주거 환경을 제공한다. 강일동 주거 단지 내에 위치해 지역 사회와의 연계가 용이하다. 어르신들의 일상이 지역과 자연스럽게 이어질 수 있도록 공간을 설계했다.

정문철 KB라이프 대표이사(왼쪽 6번째)와 안상봉 KB골든라이프케어 대표이사(왼쪽 첫번째)를 비롯한 각계 인사들이 참석한 가운데 24일 개최한 KB골든라이프케어 ‘강동 빌리지’ 개소식에서 기념사진을 촬영하고 있다. KB라이프

총 144인 규모의 '강동 빌리지'는 어르신과 가족 모두가 내 집처럼 편안하게 머물 수 있는 가족 친화적 면회 공간과 따뜻하고 아늑한 생활 공간을 갖추고 있다. 시설 내부에는 최신 사물인터넷(IoT) 기술을 적용한 스마트 케어 시스템을 도입해 24시간 안전하고 쾌적한 환경을 제공한다. 이와 함께 직영 식당 운영을 통해 신뢰할 수 있는 식자재, 전문 영양사가 직접 설계하는 균형 잡힌 식단으로 어르신들의 건강을 세심하게 관리할 계획이다.

KB골든라이프케어는 위례·서초·은평·광교 빌리지와 종로 평창 카운티 운영을 통해 쌓아 온 노하우와 전문성을 기반으로 '강동 빌리지'에서도 '안심·신뢰·희망'의 가치를 실현하는 차별화된 시니어 라이프케어 서비스를 선보일 예정이다.

정문철 KB라이프 대표이사는 "KB골든라이프케어의 다섯 번째 요양시설인 강동 빌리지는 서울 강동권을 대표하는 프리미엄 요양 거점으로 자리잡을 것"이라며 "앞으로도 KB라이프는 지속적인 인프라 확충으로 어르신과 가족 모두에게 안심과 신뢰, 희망을 드릴 수 있는 시니어 라이프케어 서비스를 제공할 것"이라고 밝혔다.

안상봉 KB골든라이프케어 대표이사는 "강동 빌리지는 일상 속에서 자연스럽게 돌봄이 이어지는 공간"이라며 "전문 인력과 체계적인 시스템, 성숙한 운영을 바탕으로 어르신 한 분 한 분의 삶에 온기를 더해 갈 것"이라고 말했다.





한편, KB라이프와 KB골든라이프케어는 올해 은평·광교·강동 등 3곳의 신규 거점을 잇달아 개소하며 요양시설 인프라 확장을 가속화하고 있다. 향후 금융, 주거 요양, 교육을 연계한 통합 시니어 라이프케어 플랫폼으로의 도약을 통해, 초고령사회에 대응하는 선도적 요양 비즈니스 모델을 구축할 계획이다.





