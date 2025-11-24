본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

배재규 사장 "성공 투자는 '방향'과 '시간'…빅테크에 장기 투자하라"

박형수기자

입력2025.11.24 13:49

시계아이콘01분 18초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

AI 시대, 제조업 아닌 테크 기업에 주목
"시장의 소음에 흔들리지 말고 미래를 만드는 산업에 투자"
'ACE ETF' 리브랜딩 3주년 투자 세미나

"미래 성장에 대한 장기 투자가 중요합니다. 단기적인 시장 전망이나 예측에 의존하기보다는 세상의 변화에 관심을 가지고, 미래를 주도할 기술에 투자해야 합니다. 개별 종목보다는 테마 상장지수펀드(ETF)를 활용해 투자하는 것이 변동성을 줄이고 안전하게 수익을 얻는 방법입니다."


배재규 한국투자신탁운용 사장은 24일 'ACE ETF 리브랜딩 3주년 기념 투자 세미나'에서 성공적인 투자를 위한 핵심 원칙을 제시했다.


그는 "성공 투자는 '방향'과 '시간'이라는 두 가지 요건을 충족해야 한다"며 투자 방향의 중요성과 장기 투자의 필요성을 강조했다.


화제의 신간 '누구나 투자로 부자가 될 수 있다'의 저자이기도 한 배 사장은 "아무리 좋은 상품을 만들어도 투자자가 단기 투자를 반복하면 장기적인 수익을 얻기 어렵다"며 "투자자들이 '돈을 벌 수 있도록' 돕기 위해 책을 집필했다"고 말했다.


그는 "제조업은 2000년 이전에 끝났다"며 "현재 세상의 가치 창출을 테크기업이 주도하고 있다"고 강조했다. 인공지능(AI) 시대를 맞아 "AI를 활용하는 '빅테크' 기업과 AI 반도체를 만드는 기업에 주목해야 한다"고 역설했다.

배재규 사장 "성공 투자는 '방향'과 '시간'…빅테크에 장기 투자하라"
AD

일각에서 제기되는 'AI 버블론'에 대해서도 그는 단호했다. 배 사장은 "지금이 고점인지, 아닌지는 누구도 답할 수 없는 이야기"라며 "중요한 것은 세상의 가치 창출이 어디에서 일어나고 있는가"라고 조언했다.


이어 "AI와 반도체 기술 혁신이 이끄는 패러다임 전환은 이미 시작했다"며 "투자 판단의 기준은 현재가 아니라 미래에 가치가 창출될 지점이어야 한다"고 강조했다. 이어 "버블은 늘 있었고 앞으로도 계속 생긴다"며 "중요한 것은 버블 여부가 아니라 그 산업이 만들어낼 미래 가치"라고 다시 한번 짚었다.


배 사장은 투자자가 빠지기 쉬운 8가지 함정으로 ▲전망과 예측 ▲정보에 의한 매매 ▲평균 회귀 기대 ▲단기 투자 ▲마켓 타이밍 ▲선동에 의한 투자 ▲순환매 투자 ▲가치주 투자 등을 꼽았다. 그는 "국제통화기금(IMF)이 총 469회 예측한 것 가운데 17회 적중했다"며 "적중률 3%에 불과한 데 투자자들은 시장 전망과 예측에 의존하려 한다"고 지적했다.


그는 "시장 변동성에 흔들리지 않고, 장기적인 관점에서 투자해야 한다"며 "나스닥 지수에 장기 투자하면 연평균 15%의 수익률을 기대할 수 있다"고 설명했다. 아울러 "새로운 기술이 나오면 ETF가 알아서 콘셉트에 맞는 종목을 추가해 준다"며 "장기적으로 나스닥에 투자하는 것이 안전하다"고 당부했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

배 사장은 디지털 시대 투자 원칙을 다시 강조하며 강연을 마무리했다. 을 제시했다. 그는 "시대의 흐름을 읽고 구조적 성장의 중심인 테크 산업에 자본을 배치해야 한다"며 "단기 변동성을 이기는 구조를 만들기 위해 ETF를 활용해야 한다"고 말했다. 이어 "시장의 소음에 흔들리지 말고 미래를 만드는 산업에 자본과 시간을 맡기면 누구나 투자로 부자가 될 수 있다"고 설명했다.




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기