본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'덕산온천 부활' 호반그룹, 예산에 고품격 숙박시설 투자

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.11.24 13:45

시계아이콘00분 49초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

충남도·예산군·충남개발공사·호반그룹 협약 체결…온천 위주 관광지에서 MICE·웰니스 체류형 명품 관광지로 전환

'덕산온천 부활' 호반그룹, 예산에 고품격 숙박시설 투자
AD

전성기 대비 100만 명 줄며 침체된 예산 덕산온천관광지가 '호반그룹 고급 리조트' 유치로 반전 카드를 꺼냈다.


충남도가 숙박·컨벤션 시설을 앞세워 전국 대표 온천 명소를 사계절 체류형 관광지로 재편한다.


24일 김태흠 충남지사와 최재구 예산군수, 김병근 충남개발공사 사장, 김선규 호반그룹 회장은 '덕산온천관광지 활성화를 위한 고품격 숙박시설 건립' 업무협약을 체결했다.


호반그룹은 고품격 숙박시설 및 컨벤션 시설 개발을 추진하며, 충남도·예산군·충남개발공사는 행정·재정 지원과 인허가 협력, 관광지 활성화 전략 마련 등을 맡는다.


덕산온천은 1917년 국내 최초 '탕' 이용 온천 개장 이후 2014년 이용객 437만 4000명으로 정점을 찍었지만, 경영 악화와 코로나19 여파로 2016년 166만 5000명, 2020년 208만 명까지 감소했다. 최근 연간 342만 명 수준으로 회복했지만 정점 대비 100만 명 가까이 부족한 상황이다.


충남연구원은 "시설 노후화와 변화된 관광 수요에 대응하지 못한 점이 회복 지연의 원인"이라고 분석했다.


이에 도는 숙박·관광·컨벤션을 결합한 차세대 관광 콘텐츠 구축이 필수라고 보고 투자 유치에 나섰고, 국내 대표 리조트 운영사인 호반그룹이 참여를 결정했다.


도는 이번 투자가 온천 중심 휴양지에서 MICE 산업·웰니스 관광이 결합된 체류형 명품 관광지로 전환하는 핵심 동력이 될 것으로 기대하고 있다. 본격 운영 시 국내외 관광객 증가, 지역 일자리 창출, 지역 상권 활성화 효과도 전망된다.


김태흠 지사는 "덕산온천이 드디어 다시 부흥을 시작한다"며 "내포신도시 미술관·충남대 캠퍼스·종합병원과 배후형 컨벤션 시너지를 내겠다"고 말했다.


김선규 회장은 "풍부한 리조트 운영 경험을 기반으로 지역과 함께 성장하는 관광지로 만들겠다"고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 호반그룹은 스플라스 리솜(덕산), 아일랜드 리솜(태안), 포레스트 리솜·레스트리 리솜(제천), 퍼시픽 리솜(제주) 등 전국 리조트·골프장을 운영 중이다.




충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기