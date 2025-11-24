본문 바로가기
강원도, 1만평 기준 삭제 후 홍천·강릉 포함 6개소 촉진지구 지정 확대

이종구기자

입력2025.11.24 14:00

강원도, 농촌활력촉진지구 6개소 신규 지정 추진
산업시설까지 포함…농촌활력촉진지구 세 번째 지정
홍천 영귀미면·강릉 유산동 2개소 추진 가능해져
심의회 통과시 10개 시군 15개 지구 약 49만평 지정

강원특별자치도(도지사 김진태)가 24일 농촌 개발의 숨통을 트는 핵심 제도인 농촌활력촉진지구에 대한 최소 기준 면적 1만평(3만㎡)을 삭제한 후 처음으로 6개소를 신규 지정했다. 이번 심의를 통해 총 13.8만평 규모의 농촌활력촉진지구가 새롭게 지정될 예정이며 이는 강원특별법 시행 이후 세 번째 지정이다.

강원도, 1만평 기준 삭제 후 홍천·강릉 포함 6개소 촉진지구 지정 확대 농촌활력촉진지구 지정 계획. 강원도 제공
강원특별자치도는 이날 김진태 도지사 주재로 제2차 미래산업글로벌도시 종합계획 심의회를 개최해 강릉, 삼척, 홍천, 영월, 정선 등 5개 시군 6개 지구에 대한 농촌활력촉진지구 지정 안건을 논의했다.


농촌활력촉진지구 제도는 개발이 어려웠던 농업진흥지역을 도지사가 직접 해제하여 지역 개발 및 민간 투자 촉진을 지원하는 강원특별법의 핵심 특례다. 이 제도는 3년 한시로 운영되며 최대 1200만평까지 지정이 가능하다.


이번 신규 지정 추진 6개 지구는 총 개발 면적 58ha 중 79%인 46ha가 농업진흥지역으로 구성돼 있다. 신규 지정이 추진되는 6개 촉진지구는 ▲강릉 유산동 농산물비축기지 ▲삼척 미로면 웰라이프 생활체육시설 ▲홍천 서면 팔봉산관광지 확장 ▲홍천 영귀미면 농촌생활환경정비 ▲영월 산솔면 첨단핵심소재단지 ▲정선 임계면 로컬푸드 복합문화시설 등으로 전체 개발 면적은 58ha이며, 이중 농업진흥지역이 46ha로 79%를 차지하고 있다.


특히, 지난 7월 최소 기준 면적인 1만평이 삭제됨에 따라 강릉 유산동 농산물 비축기지와 홍천 영귀미 농협농산물 판매장 등 2개 지구가 농촌활력개발사업 추진의 청신호를 얻게 되었다.


김진태 지사는 "농촌활력촉진지구 지정을 위한 세 번째 심의회에서 오늘 안건까지 통과되면, 총 10개 시군 15개소가 지정될 것"이라고 전했다. 이어 "1200만평의 4% 정도지만, 포괄적으로 설정된 실링(한도) 때문에 3년 이내에 반드시 다 써야 하는 상황은 아니다"고 설명했다.

강원도, 1만평 기준 삭제 후 홍천·강릉 포함 6개소 촉진지구 지정 확대 농촌활력촉진지구 해제. 강원도 제공

또한 "1만평 기준 삭제로 홍천 영귀미면과 강릉 유산동도 지정 추진이 가능해졌으며, 그동안 농업, 관광, 체육시설 중심이었지만 이제는 산업시설도 포함될 수 있게 되었다"고 덧붙였다. 마지막으로 "이번 심의가 잘 진행되어 사업이 순조롭게 진행되기를 바란다"고 전했다.


한편, 도는 2026년 1차 농촌활력촉진지구 지정 신청을(누계 4차) 11월 3일부터 12월 31일까지 받고 있으며, 도 실무부서는 시군별 신규 지구 발굴과 촉진지구 계획수립안에 대한 사전 컨설팅 지원을 통해 촉진지구 지정의 내실화를 도모할 예정이다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
