본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

이영규 현대차그룹 부사장, 한국PR협회 '올해의 PR인' 선정

이경호기자

입력2025.11.24 13:33

시계아이콘00분 56초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

한국PR협회, 제33회 한국PR대상 시상식
공로상은 이순동 이사장, 역대 최장수 협회장 역임 등 공로인정
올해의 PR인상은 현대자동차그룹 이영규 부사장 수상
올해의 PR기업상은 엔자임헬스 선정

이영규 현대차그룹 부사장, 한국PR협회 '올해의 PR인' 선정 올해의 PR인상을 받은 이영규 현대자동차그룹 부사장. 한국PR협회
AD

이영규 현대자동차그룹 부사장이 올해의 PR인으로 선정됐다.


한국PR협회(회장 조영석)는 21일 열린 '2025 한국PR인의 날' 행사에서 올해의 PR인상에 이영규 부사장이 선정됐다고 24일 밝혔다. 이영규 부사장은 현대자동차그룹 커뮤니케이션센터를 총괄하며 현대자동차·기아를 포함한 그룹 전체의 국내외 PR 전략을 주도해왔다. 그룹의 비전과 핵심가치, ESG(환경,사회,지배구조) 전략을 효과적으로 대내외에 전달함으로써 현대차그룹의 브랜드 이미지와 신뢰도 향상에 크게 기여했으며 그의 리더십은 국내 PR 분야의 전문성 제고와 산업 발전에도 중요한 역할을 했다.


개인상/공로상은 이순동 한국공익PR봉사재단 이사장이 수상했다. 이 이사장은 50여 년간 언론과 PR 분야에서 활발히 활동하며, 국내 기업들의 PR 조직 확대와 PR인들의 위상 제고에 크게 기여해왔다. 또한 10여 년간 한국PR협회 회장으로 재임하며 협회의 성장과 제도 정착에 힘썼고, 2022년에는 'PR로 사회에 봉사한다'는 취지로 한국공익PR봉사재단을 설립해 PR 우수인력의 양성과 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가고 있다.

이영규 현대차그룹 부사장, 한국PR협회 '올해의 PR인' 선정 개인상/공로상을 수상한 이순동 한국공익PR봉사재단 이사장. 한국PR협회

올해의 PR기업상은 엔자임헬스가 선정됐다. 엔자임헬스는 2003년 설립 이후 창립 22주년을 맞은 국내 대표 헬스·공공 커뮤니케이션 전문 PR회사로, 정부·지자체·의료기관 등 헬스케어와 공공 분야에서 높은 전문성을 구축해왔다. 특히 PR의 윤리성과 전문성 강화를 핵심 가치로 삼고 초과이익을 임직원에게 공유하며, 장기 고객사와의 파트너십을 확대해 'PR의 기본을 탄탄히 다지는' 모범적인 운영 모델을 보여주고 있다는 평가를 받았다.


특별상은 공익PR인상에 이영준 LG화학 글로벌 CSR팀장, 숨은 영웅상에 안호상 (재)세종문화회관 사장, 라이징스타상에 김민석 마스턴투자운용 팀장이 각각 선정됐다. 특히 라이징스타상을 수상한 김민석 팀장은 '마스턴 리브랜딩 프로젝트'를 총괄해 '아스트리드 어워즈' 수상을 이끌며 업계의 주목을 받았다.


이날 함께 열린 한국PR대상 시상식에서는 GS 리테일-밍글스푼이 수행한 '기업 위기관리 시스템의 정석과 표준을 제시하다'가 대상을 수상했고 최우수상, 우수상 등 총 35개 작품이 선정돼 수상했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

1993년 시작해 올해 33회를 맞이하는 한국PR대상은 국내 대표적인 PR 어워드로 PR의 가치 향상과 PR 산업의 확대, PR 활동의 질적 향상을 추구하고 있다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기