남원시, 경로당 16곳 '비대면 진료' 시범 운영

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.24 14:00

'디지털 건강 측정 장비' 설치

전북 남원시가 지역 어르신들의 의료 접근성 향상을 위해 24일부터 읍·면 거점경로당 16개소에서 비대면 진료 시범운영을 시작한다.

남원시, 경로당 16곳 '비대면 진료' 시범 운영 남원시가 지역 어르신들의 의료 접근성 향상을 위해 24일부터 읍·면 거점경로당 16개소에서 비대면 진료 시범운영을 시작한다. 남원시 제공
24일 시에 따르면 이번 시범 운영은 독립된 공간이 확보되고 이용 활성도가 높은 경로당을 거점 경로당으로 지정해 추진되며, 진료는 원칙적으로 재진 환자를 대상으로 하되 응급의료취약지라는 지역적 특성을 고려해 초진도 허용된다.


시는 이번 사업을 위해 거점경로당에 디지털 건강 측정 장비(자율신경기능 검사기, 체성분 측정계, 블루투스 혈압계)를 설치했다.


더불어 남원시 실정에 맞는 비대면 진료 플랫폼을 자체 개발해 도입했으며, 해당 플랫폼은 경로당에 구축된 디지털 장비와 연동돼 어르신들의 평상시 건강 상태를 자동으로 기록해 전송한다. 이렇게 수집된 건강 정보는 비대면 진료 시 의료기관에서 진료의 근거자료로 활용돼 보다 정확한 진료를 받을 수 있도록 돕는다.


또 기기 사용에 어려움이 없도록 활용 능력을 높이기 위해 시는 행정복지센터의 거점경로당 전담 공무원과 해당 마을의 경로당 매니저를 지정하고, 디지털 장비 사용 보조를 위한 교육을 실시하는 등 기기 사용에 익숙하지 않은 어르신들도 어려움 없이 서비스를 이용할 수 있도록 현장 지원 체계를 마련했다.


시 관계자는 "비대면 진료가 의료기관 접근성이 낮은 읍면 지역 어르신들에게 실질적인 도움이 될 것이다"며 "시범운영 기간 장비, 절차, 대리 수령 등 전반을 면밀히 점검해 안전하고 효율적인 비대면 진료 체계를 구축하겠다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

