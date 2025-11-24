동아대 G-LAMP, 그래핀스퀘어와 산학연 협력 협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원자·양자 과학 기반 기술개발·신약 연구·인력양성 협력 가속화

동아대학교 G-LAMP(Global-Learning＆Academic Research Institution for Master's·PhD Students, and Postdocs) 사업단이 그래핀 소재 전문기업 그래핀스퀘어, 그래핀스퀘어케미칼과 원자·양자 과학 기반 기술개발과 신약 연구, 연구인력 양성 협력을 위한 산학연 공동협력 협약을 체결했다.

동아대 G-LAMP 사업단이 그래핀스퀘어와 산학연 협력 협약을 체결하고 있다. 동아대 제공

협약식은 지난 18일 포항 블루밸리국가산업단지 내 그래핀스퀘어 포항캠퍼스에서 개최, 정진웅 동아대 G-LAMP사업단장(자연과학대학장·바이오메디컬학과 교수)을 비롯해 홍병희 그래핀스퀘어 대표이사, 임영지 그래핀스퀘어케미칼 대표이사 등 참석자들이 향후 협력 방향을 공유했다.

이 협약을 통해 세 기관은 △원자·양자 과학 분야 기초·응용 기술 연구개발과 인력양성 △그래핀·양자소재 기술의 기술이전과 사업화 △연구 장비와 시설 공동 활용 △공동 심포지엄·워크숍 개최 △그래핀 기반 양자소재를 활용한 신약 연구개발과 임상 연구 등 연구·교육·산업 전반에서 협력 프로젝트를 추진하게 된다.

정진웅 단장은 "이번 협력은 원자·양자 연구 기반 기술이 바이오·의학 분야와 융합되는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "실질적인 연구 성과와 기술 상용화까지 이어질 수 있도록 협력체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.

홍병희 그래핀스퀘어 대표는 "그래핀 기반 양자소재는 차세대 혁신 산업의 핵심 자원"이라며 "동아대 연구진과의 공동연구를 통해 기술의 의료 분야 적용 가능성을 확장하고 상용화 기반을 공고히 하겠다"고 강조했다.

임영지 그래핀스퀘어케미칼 대표는 "기초과학과 임상연구가 연결된 구조적 협력 모델은 기업과 대학 모두에게 의미 있는 기회"라며 "보유기술과 연구 인프라를 적극 공유해 성과창출에 힘쓰겠다"고 덧붙였다.





동아대 G-LAMP사업단은 원자과학혁신연구소를 중심으로 원자·양자 기반 융합연구, 고급 연구인력 양성, 산업체 협력 강화 등을 추진하고 있으며, 지역 연구생태계 기반 고도화와 미래 원천기술 확보를 목표로 산학연 협력 네트워크를 확장하고 있다.





