LM, 에스컬레이드 리무진 컨버전 패키지 공개…실내 공간과 품격 갖춘 VIP 설계

주식회사 엘앰(이하 'LM')이 캐딜락 에스컬레이드 신형 모델을 기반으로 한 맞춤형 리무진 컨버전 패키지를 새롭게 출시했다. 이번 패키지는 VIP 의전, 비즈니스 이동, 고급 패밀리카 수요를 모두 반영해 설계되었으며, 외형의 존재감은 그대로 유지한 채 실내 공간의 실용성과 고급스러움을 대폭 끌어올린 점이 특징이다.

2025년형 에스컬레이드는 초대형 커브드 디스플레이와 강인한 전면 디자인으로 SUV 시장에서 독보적인 인기를 끌고 있다. 그러나 실제 탑승자 입장에서 보면 실내 구조는 프리미엄 차량이라는 타이틀에 다소 못 미친다는 평도 있다. 2열과 3열 모두 레그룸이 부족하고, 등받이 각도 조절이 제한적이며, 3열 진입 시 2열 안전벨트가 통로를 막는 구조 등은 VIP 차량으로 사용하기엔 아쉬움이 컸던 부분이다.

LM은 이 같은 실사용자의 불편함을 해소하고자, 에스컬레이드 전용 리무진 컨버전 패키지를 기획했다. 실내 구조를 완전히 재배치해 2열과 3열 시트를 후방으로 이동시킴으로써 넓은 레그룸을 확보했고, 2열에는 전동 VIP 시트를 장착해 착좌감과 품격을 동시에 갖췄다. 이 시트는 등받이 각도와 언더서포트를 전자동으로 조절할 수 있어 장거리 이동 중에도 안락함을 유지할 수 있다.

2열 시트에는 원터치 자동 폴딩 기능이 적용돼 간편하게 접고 펼 수 있으며, 시트 내에 안전벨트를 매립해 3열 진입 시 불편함을 최소화했다. 시트 구조 변화로 인해 확보된 센터콘솔 공간에는 고급 수납박스가 설치되었고, 고객 요청 시 전동 테이블도 장착 가능하다. 조수석에는 운전자가 뒷좌석을 제어할 수 있는 컨트롤 버튼도 마련되어 운용 편의성을 높였다.

특히 LM이 강점을 보이는 영역은 '인테리어 커스터마이징'이다. 명품 브랜드에서 영감을 받은 고급 소재와 감각적인 컬러 매칭은 물론, 고객 개개인의 라이프스타일에 맞춰 1:1 전담 디자이너가 직접 상담을 진행한다. 이를 통해 차량은 단순한 이동 수단을 넘어, 프라이빗한 라운지 또는 업무 공간으로 완성된다.

LM 관계자는 "에스컬레이드 외형의 존재감에 걸맞은 실내 설계가 필요하다는 고객의 니즈에 집중했다"며 "이번 컨버전 패키지는 단순한 리무진이 아닌, 탑승자의 품격을 반영한 결과물"이라고 밝혔다.

LM은 국토교통부 인증을 받은 카니발 하이리무진 특장차량 제작사로 출발해, 현재는 캐딜락 에스컬레이드를 비롯해 벤츠 스프린터, V-클래스, 현대 쏠라티 등 다양한 고급 밴 차량의 커스터마이징에 있어 독보적인 입지를 확보하고 있다. 의전용 리무진, CEO 전용차량, 고급 패밀리카 등 다양한 목적에 맞춰 4인승, 6인승, 7인승 시트 구성과 실내 옵션을 제공하고 있다.

LM 본사는 서울과 가까운 파주 자유로 문발IC 인근에 위치해 있으며, 강남 전시장과 함께 다양한 컨버전 샘플 차량과 인테리어 옵션을 실제로 확인할 수 있는 환경을 운영 중이다. 고객은 전시장 방문을 통해 직접 상담을 받을 수 있으며, 일정이 여의치 않을 경우 LM의 '찾아가는 방문상담 서비스'를 통해 전문가가 고객의 위치로 직접 방문해 1:1 맞춤 상담도 가능하다.

또한, 연말 한정 프로모션도 진행 중이다. 2026년형 에스컬레이드 리무진 컨버전 차량을 대상으로 최대 600만 원의 특별 할인 혜택이 제공되며, 업계 최저금리 보장형 할부 프로그램과 더불어 리스 및 장기렌트 옵션도 운영되고 있어 구매 부담을 낮출 수 있다. 실내 공간을 새롭게 구성하고 싶은 고객에게는 절호의 기회다.





예약 및 상담은 유선 문의를 통해 진행되며, LM은 향후에도 고급 SUV 리무진 시장에서 품격과 실용성을 겸비한 맞춤형 컨버전 솔루션을 지속 확대해 나갈 계획이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

