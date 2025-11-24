與 '당원 1인1표' 논의 일주일 더…중앙위 다음 달 5일로 연기

'1인1표 의결' 중앙위, 11/28→12/5



더불어민주당이 권리당원과 대의원의 표 반영 비율을 1대 1 수준으로 하는 당헌·당규 개정안에 대한 중앙위원회 논의를 일주일 연기하기로 했다. 당내 이견이 계속되자 추가 보완책을 고민해보겠다는 방침이다.

연합뉴스

AD

24일 여의도 국회 민주당 당대표회의실 앞에서 조승래 민주당 사무총장은 당헌·당규 개정안 의결을 위해 진행된 당무위원회 이후 기자들과 만나 "중앙위원회 소집을 당초 오는 28일에서 12월5일로 소집하는 안이 수정동의 됐다"며 "오후에 당무위원회를 속개해 의결할 계획"이라고 밝혔다.

이번 당헌·당규 개정안은 정청래 당대표의 경선 당시 공약이기도 한 당원주권시대의 일환으로 대의원과 권리당원의 표 반영 비율을 현행 20대 1 이하에서 1대 1로 변경하는 내용이 골자다.

그러나 계획 발표 이후로 이에 반발하는 당내 이견과 당원들의 문제 제기가 지속되면서 당 지도부도 논의의 시간을 더 갖겠다는 제스처를 보인 것으로 해석된다. 조 사무총장은 "일주일 정도 일정을 미뤄 의견을 더 듣고 보완책을 구체화하는 것에 대해 공감대가 있었다"고 했다.

민주당은 미뤄진 일정 동안 이견을 잠재울만한 보완책을 마련해야 하는 과제를 안았다. 조 사무총장은 "(최고위원회에서 의결된) 대의원 제도 보완을 위한 태스크포스(TF) 구성뿐만 아니라 다양하게 제기되고 있는 의견들이 있다"며 "전략·취약지역 (보완에 대해) 당헌·당규에 반영했지만, 구체성을 담아달라는 요구도 있고, 열심히 지역에서 활동하는 당원들에 대한 배려·존중을 어떻게 할지에 대한 문제제기도 있어 수용할 생각"이라고 말했다. 이어 "제기되는 문제들을 다 모아 최고위원회의에서 논의하고 절차를 거쳐 당원들에게 (안을) 제시하는 절차가 될 것 같다"고 말했다.

앞서 이날 오전 열린 최고위원회의에서 이언주 최고위원은 "민주당이 지난 수십 년 동안 운영해온 중요한 제도를 충분한 숙의 과정 없이 단 며칠 만에 밀어붙이기식으로 폐지하는 게 맞냐는 문제 제기(가 있다)"며 "더구나 왜 대통령 순방 중 이의가 많은 안건을 밀어붙이느냐. 당원들을 분열시킬 필요가 있느냐는 것"이라고 공개 지적했다. 친명계(친이재명계)로 분류되는 강득구 의원은 1인1표제의 보완 장치 필요하다고 주장했다.





AD

한편 민주당은 당헌에 '전략 지역 당원의 권리와 지위' 조문을 신설해 중앙당 각급 위원회 신설시 전략 지역 당원 10% 이상을 포함하도록 명시하는 등 전략 지역 보완책과 당규에 대의원 정책 자문단을 신설해 대의원의 권한 및 역할을 재정립하기 위한 기구를 만든다는 보완책을 이미 제시한 바 있다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>