본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

강원도, 어항·어촌 현대화 공모사업 대거 선정…'어촌 대전환' 시동

이종구기자

입력2025.11.24 12:47

시계아이콘01분 03초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

강원도, 어항·어촌 현대화 공모 '3배 성과'
총 19개 사업 2555억원 투입…대개조 착수
도, 전국 어항의 3% 불과…선정률 9.4%로 3배 ↑
살기좋은 강원어촌으로 어촌 대전환 추진

강원특별자치도(도지사 김진태)는 해양수산부가 추진하는 어항·어촌 현대화 공모사업에 대거 선정됨에 따라 2030년까지 총 2555억원(국비 1592억원)을 투입해 '살기 좋은 강원어촌'을 비전으로 본격적인 어촌 대전환을 추진하겠다고 24일 밝혔다.

강원도, 어항·어촌 현대화 공모사업 대거 선정…'어촌 대전환' 시동 어항·어촌 현대화 공모사업 현황. 강원도 제공
AD

이번 공모사업 선정은 강원특별자치도가 전국 어항의 2.8%에 불과한 규모임에도 불구하고 전체 공모사업 203개 중 19개 사업에 선정되어 9.4%의 압도적인 선정률을 기록했다는 점에서 큰 의미를 가진다. 이로써 도내 총 64개 어항 중 약 30%가 현대화 사업의 혜택을 받게 되었다


어항·어촌 현대화 사업은 해양수산부의 어촌소멸 대응 핵심 정책으로 어촌 정비, 생활환경 개선, 관광기반 확충 등 어촌 전반을 현대화하는 종합 재생사업이다. 주요 사업으로는 '어촌신활력증진', '클린국가어항 개발', '일반농산어촌개발' 등이다.


강원특별자치도가 확보한 2555억원의 사업비는 2030년까지 투입될 예정이며, 주요 사업별 규모는 ▲경제·생활인프라 확충을 위한 어촌신활력증진(2023~2026) 12개소, 1669억원(국비 958억원) ▲어항 기능 재배치, 환경개선, 관광어항 조성 등 클린국가어항개발(2022~2025) 3개소, 671억원(국비 449억원) ▲정주여건 개선과 공동체 기반 강화 일반농산어촌개발(2022~2025) 4개소, 269억원(국비 185억원)이다.


특히, 강원도는 2025년 공모에서 어촌신활력증진, 클린국가어항개발, 일반농산어촌개발 3개 사업 모두에 선정되며 단일 연도에만 1256억원을 확보하는 쾌거를 이루었다. 핵심 사업인 어촌신활력증진사업은 2023년 사업 시작 이후 4년 연속 선정되는 기염을 토했다.


강원도, 어항·어촌 현대화 공모사업 대거 선정…'어촌 대전환' 시동 김진태 강원도지사가 문어를 들어보이고 있다. 강원도 제공

이 같은 높은 선정률은 광역지자체 중 유일하게 도비를 투입하여 전문가 자문과 시군 예비계획 컨설팅을 진행함으로써 사업계획서의 내실을 다지고, 시군 담당자 및 주민 대상 교육을 통해 사업 이해도를 높인 '강원형 어촌재생 모델'의 성과로 평가된다.


최근 2026년도 어촌신활력증진사업에는 강릉 정동·심곡항(어촌회복형)과 고성 대진항(경제도약형)이 선정되어 총 370억원을 추가 확보했다. 정동·심곡항은 기존 사업을 고도화하고 생활 SOC를 개선하며, 고성 대진항은 화진포 리조트 개발과 연계한 해양산업·관광 복합 경제 거점으로 육성될 예정이다.


김진태 도지사는 "취임 이후 총 19개 사업 2555억원의 어항 어촌 현대화 공모사업에 선정돼 추진 중"이라며 "강원도 어항은 전국 어항의 3%에 불과하지만 203개 공모사업 중 19개에 선정돼 9.4%의 선정률을 기록하며 3배 이상의 성과를 낸 것"이라 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이어 "이는 도내 전체 어항의 30%가 혜택을 받은 결과로 도와 시군공무원, 주민, 이양수·이철규 지역구 국회의원들이 합심한 덕분"이라고 덧붙였다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기