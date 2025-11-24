인공태양 연구시설 공모 사업 후보지 전남 나주 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전북 군산·경북 경주 제치고 1순위

김영록 전라남도지사가 21일 대전 한국연구재단에서 열린 ‘인공태양(핵융합) 연구시설 부지 공모 발표 평가에 앞서 도청에서 전남도, 나주시 등 관계자와 함께 강력한 유치 의지를 표명하며 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공

과학기술정통부 인공태양(핵융합) 연구시설 공모 사업 후보지에 전남 나주시가 1순위로 선정됐다.

24일 전남도 등에 따르면 이번 공모 사업에는 나주와 전북 군산·경북 경주 등 3개 지자체가 뛰어들어 유치 경쟁을 벌였다.

공모 결과 나주가 후보지로 결정됐다. 나주는 화강암 기반의 평탄하고 안정적 부지로서 지난 50년간 지진, 홍수, 산사태 등 자연재해 이력이 전무해 국가 대형 연구시설의 최적지로 손꼽힌다. 특히 정부가 요구한 기본 부지 50만㎡의 2배가 넘는 100만㎡ 이상 제공이 가능하고, 에너지 국가산단 등 주변으로 추가 확장이 용이하다는 점도 강점으로 분류됐다.





한편 1.2조원대 인공태양 사업은 수소 1g으로 석유 8t에 해당하는 에너지를 생산할 수 있어 고갈 위기의 화석연료를 대체하는 게임체인저이자 탄소중립 실현을 위한 미래 에너지원으로 주목받고 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

