광주 서구, 통합돌봄 성과공유회…향후 과제 공유

'7년의 돌봄, 함께한 서구' 주제

광주시 서구가 24일 서구청 들불홀에서 '7년의 돌봄, 함께한 서구'를 주제로 통합돌봄 성과공유회를 열고 그동안의 주요 성과와 향후 과제를 공유했다.

김이강 광주 서구청장이 24일 서구청 들불홀에서 열린 ‘통합돌봄 7년의 여정과 새로운 도약’ 통합돌봄 성과공유회에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 광주 서구 제공

서구는 전국 기초지자체 최초로 '통합돌봄국'을 신설하고 의료·복지·주거·기술을 결합한 다양한 돌봄사업을 선도적으로 추진하며 지역사회 통합돌봄 분야에서 모범 지자체로 자리매김했다.

특히 서구는 ▲전화 한 통으로 접수부터 상담, 처리까지 원스톱 서비스를 제공하는 '24시간 통합돌봄' 운영을 비롯해 ▲전국 최초 재택의료센터 개소 ▲공공 의료돌봄 모델 구축 ▲75세 이상 예방형 의무방문 ▲스마트돌봄정보센터 설치·운영 등 지역 특성에 맞춘 통합돌봄 혁신 정책을 선보이며 전국 지자체의 벤치마킹 문의가 지속되고 있다.

이번 공유회는 통합돌봄협의체, 서비스 수행기관, 협력기관 등 관계자 100여 명이 참석한 가운데 영상·발표 등을 통한 성과 공유, 향후 과제 발표, 감사 엽서 만들기 등이 진행됐다.

유애정 국민건강보험공단 통합지원정책개발센터장은 발표에서 "광주 서구는 전국 통합돌봄 시범사업 참여 지자체 중 가장 선도적인 운영 모델을 제시하고 있다"며 "광주다움 통합돌봄의 기반을 마련하고 국가 정책을 견인하는 역할을 수행한 의미 있는 사례다"고 평가했다.

김이강 서구청장은 "이번 공유회는 지난 7년간 서구가 이룬 통합돌봄의 변화를 돌아보고 새로운 도약을 준비하는 뜻깊은 자리"라며 "지역사회가 함께 참여하는 돌봄 체계를 더욱 강화해 누구나 살던 곳에서 건강하게 살아갈 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.





한편, 서구는 보건복지부 통합돌봄 평가에서 5년 연속 우수지자체로 선정됐으며 재가의료급여 시범사업, AI 지능형 통합돌봄케어모델, 고령자 스마트케어 등 다양한 공모사업에 연이어 선정되며 '통합돌봄 1번지'로서 위상을 확고히 하고 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

