제론셀베인, 'PDRN 핸즈온 코스' 개최…재생치의학 임상 교육 강화

전문의약품 생산 기업 제론셀베인은 오는 30일 신원덴탈 세미나실에서 'PDRN 토탈 핸즈온 코스' 세미나를 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 핸즈온 코스는 폴리데옥시리보뉴클레오타이드(PDRN)를 활용한 치과 의료 분야의 임상 적용법을 심도 있게 다루며 이론과 실습을 통합한 교육 프로그램으로 구성됐다.

치과 임상 전문가들이 PDRN의 원리부터 실제 주사 테크닉, 피부 및 턱관절장애(TMD) 적용까지 폭넓게 다루는 실습 중심의 커리큘럼으로 진행될 예정이다.

이날 세미나는 김재홍 PDRN 면역재생치의학연구회 회장(서울탑치과 원장)의 오프닝을 시작으로 임종원 베스트치과 원장은 ▲PDRN의 치과 임상 활용 증례, 설원석 애플치과 원장은 ▲당신도 할 수 있는 케이스 최소의 장비로 최대의 효과, 윤종일 PDRN 면역재생치의학연구회 부회장(연치과 원장)은 ▲PDRN의 이해와 치과 임상 및 골면역학 1, 2를 주제로 강의를 진행한다.

이어 김형준 OFP구강내과치과 원장, 권용대 경희대학교치과병원 교수, 이선정 연세SK치과 원장이 연자로 나서 ▲턱관절 질환의 병태생리 및 PDRN 주사치료법 ▲PDRN Pressure lift for transcrestal approach ▲치과 미용의 시작, PDRN 활용하기에 대해 설명하고 PDRN·TMD·SKIN 핸즈온을 진행할 예정이다.

윤종일 PDRN 면역재생치의학연구회 부회장(연치과 원장)은 "PDRN은 골면역학의 확립과 항염·조직 재생에 탁월한 효과를 보이며 치과·피부과 등 다양한 분야에서 임상 활용이 빠르게 증가하고 있다"며 "이번 핸즈온 코스를 통해 의료진이 보다 과학적이고 안전한 PDRN 활용법을 익혀 재생의학 치료의 표준화를 이끌길 기대한다"고 말했다.

김덕규 제론셀베인 대표는 "이번 핸즈온 코스는 PDRN을 이용한 재생치료의 학문적 이해와 더불어 임상 현장에서 즉시 적용 가능한 실무 중심 교육을 목표로 한다"며 "향후에도 제론셀베인은 PDRN 기반 재생 솔루션을 다양한 의료 분야에 확산시켜 나갈 계획"이라고 밝혔다.





한편 이번 세미나는 사전 등록을 통해 참여할 수 있으며 참석자 전원에게는 교육 수료 인증서가 수여된다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

