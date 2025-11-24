화순군, 고향사랑기부제 '연말정산 절세 찬스' 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 21일까지 진행…'세액공제 혜택' 홍보

전남 화순군이 연말을 맞아 고향사랑기부제 '연말정산 마지막 절세 찬스!' 이벤트를 내달 21일까지 진행한다.

24일 군에 따르면 이번 이벤트는 연말정산 시즌을 대비해 고향사랑기부제의 세액공제 혜택을 적극적으로 홍보하고, 기부가 집중되는 연말 분위기를 활용해 고향사랑기부 참여를 한층 확대하기 위해 마련됐다.

고향사랑기부제 '연말정산 마지막 절세 찬스!' 이벤트 홍보 이미지. 화순군 제공

이벤트 참여 방법은 이벤트 기간 내 화순군에 10만원 이상 기부한 뒤 답례품을 주문하면 자동으로 이벤트에 참여한 것으로 설정되며, 선착순 300명에게 네이버페이 1만원 모바일 쿠폰을 추가로 증정한다. 당첨자는 내달 말 개별 문자로 안내될 예정이다.

기부는 온라인의 경우 고향사랑e음 사이트와 ▲국민은행 ▲기업은행 ▲농협은행 ▲신한은행 ▲하나은행 등의 모바일 뱅킹 앱을 통해 가능하며, 오프라인은 NH농협은행 창구 방문을 통해서도 참여할 수 있다.





주창현 자치행정과장은 "올해 마지막 이벤트인 만큼 더 많은 분께 혜택을 드리고자, 역대 최대 규모인 300명에게 추가 혜택을 제공하는 이벤트를 기획했다"며 "아직 고향사랑기부제에 참여하지 않은 직원들과 고향을 사랑하는 많은 분들이 이번 기회를 통해 적극 동참해 주길 바란다"고 말했다.





