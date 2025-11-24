"아내 소득 오르면 남편 가사 분담 늘고 출산율도 오를 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한은 직원 기고문



아내 임금이 높을수록 남편이 육아와 가사에 더 많이 동참하고, 남편이 일찍 퇴근할수록 아내의 가사노동시간이 줄어든다는 분석이 나왔다.

최연교 한국은행 통화정책국 관리총괄담당(팀장급)은 24일 '한은 소식' 기고문에서 국가데이터처 통계를 활용해 맞벌이 부부의 가사분담 시간 결정요인을 살펴본 결과 이런 점이 눈에 띄었다고 말했다.

우선 맞벌이 부부 사이에서 본인의 가사 노동 시간은 배우자가 직장에서 일하는 시간이 늘어나거나 배우자의 임금이 높을수록 늘어나는 것으로 나타났다.

성별을 구별하면, 남편과 아내 모두 공통적으로 직장 근무 시간이 짧거나 자녀가 어릴수록 가사 노동 시간이 길어졌으나 나머지 추가적인 요인에서 남녀 차이가 두드러졌다는 설명이다.

남편의 경우 자녀의 수나 본인의 임금은 가사 노동 시간과 유의미한 관계를 보이지 않았고, 오히려 아내의 근무시간과 임금 수준이 주요인이었다.

반면 아내는 자녀의 수와 함께 본인의 임금과 직장 근무시간이 주요 변수로 작용했다. 최 팀장은 "아마 남편들이 생계나 야근의 압박이 상대적으로 더 크고, 아내는 가사와 육아의 최후 보루로서 어쩔 수 없이 이렇게 배분된 측면이 있는 게 아닌가 싶다"고 말했다.

최 팀장은 "주목하고 싶은 부분은 아내의 임금이 높으면 남편이 좀 더 육아와 가사에 동참하며, 남편이 좀 더 일찍 퇴근하면 아내의 가사노동시간은 줄어들게 된다는 점"이라고 짚었다.

이어 여성의 임금이 남성의 약 70% 수준으로, 남녀 임금 격차가 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 크다는 점을 지적했다.

그는 "이 격차가 완화된다면 남편이 가사노동과 육아에 더 적극적으로 참여할 가능성이 커질 것이며, 이는 자연스럽게 출산율을 높이는 방향으로 작용할 것"이라고 말했다.

과거에는 여성 임금이 오르면 노동 공급은 늘고 출산은 줄었지만, 최근에는 이런 관계가 약해져 고소득 국가일수록, 또 여성의 노동참여율이 높을수록 오히려 출산율도 높게 나타나기 때문이다.





최 팀장은 "앞으로 우리나라도 여성의 임금 격차 개선과 남성의 칼퇴근 문화 확산이 출산율을 바꾸는 열쇠가 될 수 있을 것"이라고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

