HD현대, '18년만 최대' 컨테이너선 수주…2조원 규모 초대형선 8척

HMM과 1만3400TEU급 컨선 8척 계약

2조1300억원 규모…이중연료 추진

HD현대重과 HD현대삼호가 건조

HD현대가 2007년 조선업 '슈퍼사이클' 이후 최대 규모의 컨테이너선을 수주를 따냈다.

HD현대 조선 중간지주사인 HD한국조선해양은 24일 HMM과 1만3400TEU급 이중연료 추진 컨테이너선 8척의 건조 계약을 체결했다고 밝혔다. 총 계약금액은 2조1300억원이다. 1TEU는 20피트 컨테이너 1개 적재 용량을 일컫는 말로, 국제 표준 컨테이너 1만3400개를 실을 수 있는 규모의 선박이라는 뜻이다.

이번에 수주한 선박은 길이 337m, 너비 51m 규모의 중대형급이다. 액화천연가스(LNG) 이중연료 엔진과 기존 대비 약 50% 확대된 연료탱크를 적용해 장거리 운항 효율을 높인 것이 특징이다. HD현대중공업과 HD현대삼호가 각각 2척, 6척을 맡아 건조한다. 2029년 상반기까지 순차 인도된다.

올해 HD현대가 확보한 컨테이너선 물량은 총 69척에 72만TEU로, 국내 조선사 중 가장 큰 규모다. 이는 글로벌 해상 물동량이 정점을 찍었던 2007년 약 79만TEU 이후 18년 만의 최대 실적이다.

HD현대중공업 야드 전경. HD현대

업계에서 HD현대 컨테이너선은 선가가 높은 편임에도 불구하고 연료 효율과 운항비 등 생애주기 비용(LCC) 측면에서 경쟁력을 갖춘 것으로 분석된다. 자회사 아비커스가 개발한 자율운항 보조시스템 '하이나스 컨트롤(HiNAS Control)'을 2023년부터 적용한 것도 차별점으로 꼽힌다. HD현대는 회전수(RPM) 제어와 운항 데이터 기반 최적화 기술을 통해 탄소 배출과 연료 사용을 각각 약 15% 줄였다고 알렸다.





HD현대 관계자는 "기술력과 인도 신뢰도를 기반으로 글로벌 시장에서 입지를 다지고 있다"며 "앞으로도 친환경·고효율 선박 중심으로 조선·해운 산업의 탈(脫)탄소화를 선도하겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

