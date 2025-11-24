본문 바로가기
화성시립미술관 국제설계공모에 5개팀 참가

정두환기자

입력2025.11.24 11:12

내년 2월 당선팀 선정…2029년 개관 목표

경기도 화성시가 동탄2지구에 건립하는 '화성시립미술관' 국제지명설계 공모에 국내외 5개 팀이 참가한다.

화성시립미술관 국제설계공모에 5개팀 참가 화성시가 오는 2029년 준공을 목표로 추진하는 '화성시립미술관' 부지 전경. 미술관 설계 공모에는 국내외 5개 팀이 참가한다. 화성시 제공
화성시는 화성시립미술관 설계 공모 공고를 위해 지난달 개최한 운영위원회 심사에서 ▲신창훈(운생동건축사사무소) ▲허서구(허서구건축사사무소)+박제유(제이유건축사사무소) ▲고주석(건축공방건축사사무소)+크리스티앙 드 포잠박(2Portzamparc) ▲유태원(선진엔지니어링종합건축사사무소)+아스트리드 피버(UN Studio) ▲최은철(에스샵건축사사무소)+토요이토 등을 지명하고 24일 자로 공고했다고 이날 밝혔다.


공고에 따라 지명팀들은 본격적인 설계 작업에 착수하며, 내년 2월 심사를 거쳐 최종 당선팀이 선정된다. 당선팀에게는 화성시립미술관 설계 계약에 대한 우선협상권이 주어진다.


정명근 화성시장은 "세계적인 건축가들이 참여하는 이번 설계공모는 화성시립미술관이 도시를 대표하는 문화예술 랜드마크로 나아가기 위한 중요한 출발점"이라며 "건축 그 자체가 예술이 되는 미술관이 완성될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


총사업비 약 585억원이 투입되는 화성시립미술관은 동탄2지구 내 오산동 1010 일원 8000여㎡의 부지에 2029년 개관을 목표로 추진 중이다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

