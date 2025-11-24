비보존, VVZ-2471국가신약 개발사업 임상 2상 과제 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비보존제약 관계사 비보존은 개발 중인 신경병증성 통증 치료 신약후보물질 'VVZ-2471'이 국가신약개발사업단이 주관하는 '2025년 2차국가신약개발 사업' 임상 2상 단계 과제에 최종 선정됐다고 24일 밝혔다.

비보존은 향후 2년간정부와 매칭 형태로 연구개발 지원을 받는다. 이를 바탕으로VVZ-2471의 글로벌 경쟁력 강화와 개발 가속화를 도모할 예정이다.

VVZ-2471은 세로토닌수용체 2A형(5-HT2A)과 메타보트로픽 글루타메이트 수용체5(mGluR5)를 동시에 차단하는 혁신신약(First-in-class) 이중작용 기전의 비마약성 치료제 후보물질이다. 대상포진 후 신경통(PHN)환자를 대상으로 개발 중이다. PHN은 치료 옵션이 제한적이고 기존 약물의 낮은 반응률과높은 부작용 부담으로 인해 새로운 기전의 치료제에 대한 의료적 수요가 크다.

비보존은 국내 PHN 환자를대상으로 4주 투여 임상 2상을 진행 중이다. 해당 시험에서 긍정적인 유효성·안전성 결과가 도출될 경우 13주 투여 기반의 글로벌 임상으로 확대할 계획이다.

글로벌 임상은 미국·유럽·아시아 등 다지역에서 시행될 예정이다. PHN 환자 모집이 국내에서제한적인 점을 감안한 전략적 결정이다. 또한 미국에서 진행 중인VVZ-2471 임상 1b에서는 안전성 및 약동학(PK)데이터를 확보해 향후 글로벌 2b/3상 임상 설계 최적화에 활용할 방침이다.

비보존 관계자는 "이번국가신약개발 사업 임상 2상 과제 선정은 VVZ-2471 개발과정에서 의미있는 단계"라며 "정부 지원과 함께 진행 중인글로벌 개발 전략을 기반으로 PHN 치료제 개발을 차질 없이 이어가겠다"고 말했다.





국가신약개발사업은 국내 제약바이오산업의글로벌 경쟁력 강화를 위해 시작된 범부처 국가 연구개발(R&D) 사업이다. 2021년부터 10년간 국내 신약개발 R&D 생태계 강화, 글로벌 실용화 성과 창출, 보건 의료분야의 공익적 성과 창출을 목표로 신약 개발의 전주기 단계를 지원한다.





