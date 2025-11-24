본문 바로가기
세종포천고속도로 오포(포천)IC 출구 방향 27일 일시 전면 차단

이종구기자

입력2025.11.24 10:54

톨게이트 융설 포장 하자보수공사
27일 오전 7시부터 오후 5시까지
10시간 교통 통제 예정…우회 당부

한국도로공사 서울경기본부는 세종포천고속도로 오포(포천) 나들목(IC) 출구 방향의 안전성과 주행 쾌적성 향상을 위해 오는 27일(목) 오전 7시부터 오후 5시까지 10시간 동안 전면 차단한다고 24일 밝혔다.

세종포천고속도로 오포(포천)IC 출구 방향 27일 일시 전면 차단 인근 휴게소 및 졸음쉼터 안내도. 한국도로공사 서울경기본부 제공
이번 교통 제한은 오포(포천) 톨게이트(TG) 진출부의 융설 포장(눈 녹이는 포장) 손상에 따른 하자보수공사를 시행하기 위한 불가피한 조치이다. 차단은 공사 시작 시각부터 종료 시각까지 10시간 동안 유지된다.


도공은 고속도로 이용객의 불편을 최소화하기 위해 공사 기간 동안 한국교통방송(TBN)과 EX-교통방송, 도로전광표지판(VMS), 고속도로 교통정보 앱 등을 통해 교통상황과 우회도로 정보를 실시간으로 제공할 방침이다.


운전자들은 오포(포천)IC 출구 이용이 불가능하므로 인근 나들목인 광남 나들목이나 북용인 나들목 등을 이용하여 우회해 줄 것을 당부했다.


한국도로공사 관계자는 "공사로 인해 고객 불편이 예상되지만, 장기적으로는 주행 쾌적성과 안전성이 크게 향상될 것"이라며 "공사 구간에서 서행해 주시고 출발 전 교통상황을 확인한 뒤 우회도로를 이용해 주시길 부탁드린다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
아시아경제(www.asiae.co.kr)

