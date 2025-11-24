본문 바로가기
강원도교육청, 2026학년도 1학기 농어촌유학생 모집 개시

이종구기자

입력2025.11.24 10:50

26일부터 7일간 접수
15개 지역 76개 학교서 농어촌유학

강원특별자치도교육청은 오는 26일부터 12월 2일까지 7일간 '2026학년도 1학기 강원특별자치도교육청 농어촌유학생'을 모집한다고 24일 밝혔다.

강원도교육청, 2026학년도 1학기 농어촌유학생 모집 개시 '2026학년도 1학기 강원특별자치도교육청 농어촌유학생' 모집 포스터. 강원도교육청 제공
강원 농어촌유학은 도시 학생들이 강원특별자치도 내 농어촌 학교로 전학하여 일정 기간 생활하며 자연 친화적 환경 속에서 전인적 성장을 경험하는 프로그램이다. 동시에 학생 수 감소로 어려움을 겪는 농어촌 학교에 활력을 불어넣는 상생 모델로 주목받고 있다.


강원 농어촌유학은 2023학년도 2학기 첫 시범운영 당시 서울 지역 학생 33명이 참여한 이후 매년 꾸준히 확대되고 있으며, 2025학년도 2학기에는 전국 각지에서 360명의 학생이 도내 13개 농어촌 지역, 44개 작은학교에서 유학생활을 하고 있다.


도교육청은 공모 절차를 거쳐 유학 운영학교를 선정했다. 선정 결과, 2026학년도 1학기에는 15개 지역(춘천, 원주, 강릉, 양양, 삼척, 홍천, 횡성, 영월, 평창, 정선, 인제, 화천, 양구, 철원, 고성)에 위치한 76개교(초 64교, 중 12교)에서 유학생을 모집한다.


모집 대상은 강원특별자치도 외 지역에 거주하는 초등학교 1학년부터 중학교 2학년 학생으로, 신청방법은 강원농어촌유학 누리집에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 △서울 지역은 소속학교를 통해 서울특별시교육청 제출 △그 외 지역은 강원특별자치도교육청 정책기획과로 제출하면 된다.


농어촌유학을 신청한 학생은 가배정 안내를 받고 신청한 학교를 방문하여 면담절차를 거친 후 12월 16일(화)부터 19일(금)까지 최종 신청서를 제출하면 12월 23일 유학생 명단을 확정하고 1차 모집이 완료되며, 학교별로 추가모집 여부를 판단하여 필요한 학교는 12월 26일부터 1차 모집 절차와 동일하게 추가 모집이 진행되며 2026년 1월 20일 최종 유학생이 명단이 확정된다.


2026학년도 1학기 유학생으로 최종 선정된 학생은 주소 이전 및 전학 절차까지 완료한 후, 2026학년도 1학기 개학일부터 본격적인 농어촌유학 생활을 시작하게 된다.


모집과 관련한 자세한 내용은 24일부터 농어촌유학 누리집에 공개되는 '2026학년도 1학기 강원 농어촌유학생 모집 공고'에서 확인할 수 있다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

