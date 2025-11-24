본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"성별로 나누는 '여대' 유지해야 하나" vs "여성 리더십 공간 필요"

오주연기자

입력2025.11.24 12:00

시계아이콘01분 40초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

성평등부, 21일 '제3차 성평등 토크 콘서트'
2030 청년 참여자, 여대 존치·병역 의무 등
성별 불균형 경험 공유

"과거 가부장적이었던 시절과 많이 달라졌는데, 굳이 여성 고등교육을 위한 기관으로써 '여대'를 따로 둘 필요가 있는지 모르겠다."(30대 남성)


"(사회에선)여성들이 리더십을 배울 수 있는 환경이 부족하다. 하지만 여대에선 이를 경험할 수 있기 때문에 존치되어야 한다고 본다."(30대 여성)


지난 21일 오후 서울 성동구 KT&G 상상플래닛에서 열린 '제3차 성평등 토크콘서트, 소다팝' 행사에서 2030 청년 참여자 19명은 '사회진입기 청년의 성별 인식격차'를 주제로 열띤 토론을 벌였다. 이들은 학창 시절의 교육 경험, 진로 탐색, 대학 생활, 병역 의무, 취업 준비 과정에서 경험한 성별 불균형 사례를 공유하고 원인과 개선방안을 논의했다.


특히, 여대를 둘러싼 편견과 남녀공학으로 전환 문제, 극단에 치닫는 성 인식 격차 등에 대해 다양한 의견을 나눴다.


"성별로 나누는 '여대' 유지해야 하나" vs "여성 리더십 공간 필요" 원민경 성평등가족부 장관이 21일 오후 KT&G 상상플래닛에서 제3차 성평등 토크콘서트 '소다팝'을 개최해 청년 참가자들과 '사회진입기 청년의 성별 인식격차' 주제에 대해 토론하고 있다. 성평등가족부
AD

김모(30대·남)씨는 "한쪽 성만 있는 공간에 있다 보면 사회와 동떨어진 다른 인식이 생기지 않을까 하는 우려가 있다"며 "제 딸이 나중에 여고·여대를 간다고 하면 선호하지 않을 것 같다"고 했다. 과거에는 여성이 차별 없이 교육받을 수 있게 여대가 제 기능을 수행했지만, 성에 따른 교육 차별이 없어진 지금은 그 필요성이 크게 낮아졌다는 설명이었다. 오히려 특정 성만 있는 공간에서 편협된 시각을 갖게 될 수도 있다고 봤다. 김씨는 "남중, 남고가 남녀공학으로 전환한다고 하면 딱히 문제 삼지 않지만 여중, 여고, 여대가 전환한다고 하면 이슈가 된다"며 안타까워했다.


반면 대학이 사회 진출 전 단계로서 기능한다는 점에서 볼 때, 여전히 낮은 여성의 사회 참여를 유도하기 위한 수단으로서 여대는 존치해야 한다는 의견도 나왔다.


김모(20대·여)씨는 "정책 분야로 취업하려면 여대를 가는 게 나쁘지 않다는 조언을 여러 번 들었다"며 "성별에 따른 교육 차별은 완화됐지만, 사회 구조적인 차원에서 여성들의 참여는 여전히 제한적이기 때문에 여대는 유지돼야 한다"고 주장했다.


또 다른 김모(30대·남)씨는 "학문적 영역에서 여대 존치는 이뤄져야 한다고 생각하지만, (직업 인력 양성 차원에서) 한쪽 성별만 제한하는 것이 유리하진 않을 것 같다"고 짚었다.


참여자들은 여대 존치 문제에 대해선 의견이 갈렸지만, 교육 현장에서 남녀 혐오 문제가 심각하다는 데에는 한목소리를 냈다.


여대가 '차별 없는 교육'을 실현하기 위해 만들어졌듯, 지금은 교육이 궁극적으로 지향하는 '평등'의 가치를 전 교육과정에서 올바르게 가르쳐야 할 때라는 지적이다. 이들은 초·중·고학생들이 또래뿐만 아니라 상대의 성을 가진 교사에게까지 적개심을 분출하고 있는 상황을 우려하며 교육 당국이 나서야 한다고 강조했다.


"성별로 나누는 '여대' 유지해야 하나" vs "여성 리더십 공간 필요" 원민경 성평등가족부 장관이 21일 오후 KT&G 상상플래닛에서 제3차 성평등 토크콘서트 '소다팝'을 개최해 청년 참가자들과 '사회진입기 청년의 성별 인식격차' 주제에 대해 토론하고 있다. 성평등가족부

김씨는 "교사인 지인의 경우, 반 여학생 4명이 성추행으로 무고해 정직 처리됐다"며 "단순히 해당 교사를 싫어해서가 아니라 상대 성별에 대한 증오심의 표출로 보인다"고 했다. 그러면서 "교육 현장에서 이러한 상대 성에 대한 혐오가 만연한데, 교육당국의 대처는 안일하다"고 비판했다.


이모(30대·남)씨도 "남성 혐오, 여성 혐오를 넘어 다양한 사건들이 발생하고 있다"며 "교육부가 교육 과정에 관련된 인식 개선 과정 등을 추가하거나 성평등가족부서 인식 개선을 위한 활동을 하면 좋겠다"고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

2시간 넘게 진행된 토론회를 마치고 난 뒤 원민경 성평등부 장관은 "여대와 관련된 문제는 정말 어려운 문제"라면서 "불편할 수 있는 주제일 텐데도 수용성 높게 진행해 줘 감사하다"고 답했다. 원 장관은 "오늘 나온 이야기 중 성평등부만의 힘으로 풀 수 없는 많은 문제는 다른 부처에 협력 과제로 요구하겠다"며 교육 현장에서의 성별 갈등 문제에 대해 "교육부나 교육위원회 계신 분들과도 이야기 나눠보겠다"고 말했다.




오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기