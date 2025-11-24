광동제약, 희석 없는 포비돈요오드 가글액 '광동 인후엔' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구강 및 인후 관리에 효과적

광동제약은 환절기 독감 예방을 위한 구강 및 인후 관리에 효과적인 가글액 '광동 인후엔'을 출시했다고 24일 밝혔다.

광동 인후엔. 광동제약

광동 인후엔은 국내 최초로 물에 희석하지 않고 원액 그대로 사용하는 포비돈요오드 주성분의 일반의약품 가글액이다. 포비돈요오드는 여러 연구 논문을 통해 살균 및 바이러스 불활성화 효과가 입증됐다. 구강 내 및 인후의 살균, 소독, 세정, 그리고 구취 제거에 효능·효과를 갖는다.

광동 인후엔은 가글형 제품 특성상 넓고 깊은 부위까지 약액이 닿아 효과적인 치료 부위 커버가 가능하다. 하루 수회 약 15~20㎖를 입안에 머금고 2~3회 가글하면 된다. 또한 페퍼민트향과 L-멘톨로 상쾌한 향을 더해 사용 편의성을 높였다. 휴대하기 간편한 100㎖ 규격으로 약국에서 구입할 수 있다.





광동제약 관계자는 "최근 호흡기 바이러스 질환에 대한 경각심이 높아지면서 개인 위생과 초기 예방의 중요성이 강조되고 있다"며 "광동 인후엔은 구강 및 인후를 효과적으로 살균, 소독하여 감염병 예방에 도움을 줄 수 있는 제품으로 자리매김할 것"이라고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

