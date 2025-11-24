경기교육청, 학교시설 개방 확대 따라 '런온스쿨' 캠페인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도교육청이 학교시설 개방을 확대하면서 학교 특성을 이해하고 책임 있는 학교시설 이용문화를 확산하기 위한 '런 온 스쿨(RUN:ON School)' 캠페인을 전개한다.

이번 캠페인은 이용수칙 준수, 이용 후 정리, 소음 최소화 등 학교시설 이용문화를 지역사회에 전파하기 위해 마련됐다. 이를 통해 학교와 주민은 학교시설을 쾌적하게 활용하고, 동시에 이용자와 학교 간 상호 존중 문화도 강화하기 위한 포석이다.

도교육청은 대중적 영향력을 가진 '러닝 전도사' 안정은과 함께 학교시설 이용수칙의 필요성과 책임성을 체감할 수 있는 달리기 일일 강좌(러닝 원데이 클래스), 쓰레기 주우며 달리기(플로깅) 다양한 프로그램을 23일 안양·안산에 이어 오는 29일 남양주, 30일 고양 등에서 진행한다.





도교육청 관계자는 "이번 캠페인이 학교와 지역주민이 함께 이용하는 학교시설에 대한 긍정적 변화를 가져올 것으로 기대한다"며 "앞으로도 현장의 의견을 반영해 학교와 지역이 상생하는 건강한 이용문화 정착을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





